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Haberler > Ekonomi > BofA'nın tahmini doğru çıktı! Dolar 38 TL bile olsa, TL’nin gerisinde kalıyor

BofA'nın tahmini doğru çıktı! Dolar 38 TL bile olsa, TL’nin gerisinde kalıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BofA&#039;nın tahmini doğru çıktı! Dolar 38 TL bile olsa, TL’nin gerisinde kalıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dolarda son dakika! 21 Mart dolar fiyatı 32,19 TL ile son günlerin en düşük “kapanış” seviyesini gerçekleştirdi. Bugün Bank Of America; dolar için 38 TL yıl sonu hedef fiyat tahmininde bulundu. Bu hedef gerçekleşse bile dolar sadece %18 yükselebilecek. Ancak bugünkü oranlarla yıl sonuna kadar TL mevduatın getirisi %33 olarak öne çıkıyor. Dolayısıyla TL’nin öngörülebilir ve risksiz getirisi, dolar tahminlerinin önünde getiri vadediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Enflasyonla mücadele kapsamında kararlılıkla uygulanan sıkı para politikası, TL’yi desteklemeye devam ediyor. Serbest piyasada işlem gören dolar, 21 Mayıs’ta 32,19 TL’den günü tamamladı. Böylece dolar, son günlerin en düşük “kapanış” seviyesini görmüş oldu. Döviz bürolarında dolar 32,00-32,17 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Euro ise Kapalıçarşı’da, akşam saatlerinde 34,90 TL’den satılıyor. 

BOFA’DAN 2024 DOLAR TAHMİNİ

Bugün yabancı kurumlardan gelen yıl sonu dolar tahminlerine bir yenisi daha eklendi. Bank Of America, doların yıl sonunda 38,00 TL olabileceğini öngördü. Bu tahmin, doların, 2024 yılının geri kalan döneminde sadece yüzde 18 yükselebileceğine işaret etti. 

TL MEVDUAT BUNA RAĞMEN ÖNDE

Yılın tamamlamasına 7 ay 1 hafta kalırken; bugünkü oranlarla (ortalama yıllık yüzde 55’ten) TL vadeli mevduat getirisi, söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 33 olarak gerçekleşiyor. Öngörülebilir ve risksiz TL getirisinin, yılın geride kalan döneminde dolar tahminlerinin önüne geçtiği görüldü. 

BofA'nın tahmini doğru çıktı! Dolar 38 TL bile olsa, TL’nin gerisinde kalıyor - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bu arada altın fiyatları 21 Mayıs işlem gününü yatay bir seyirle tamamlıyor. Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı, 2505 TL’den kapanış gerçekleştirirken; gün sonunda Kapalıçarşı’da gram altın, 2485 – 2535 TL alım ve satım aralığında seyretti.  
Ons altın fiyatları da FED üyelerinden gelen mesajların etkisiyle sınırlı değer kaybı yaşadı. Onsta işlemler akşam saatlerinde 2420 dolar seviyelerinden devam ediyor. 

FED Üyesi Christopher Waller, son açıklanan nisan ayı TÜFE rakamlarının, sadece enflasyonist baskıların artmadığına dair işaretler verdiğini; bu sebeple faiz indirimi için, birkaç ay daha destekleyici veri gelmesi gerektiğini ifade etti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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