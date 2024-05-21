Borsayı coşturan banka, 1 yılda bakın ne kadar yükseldi?

Borsada son dakika! BİST100 bugün 11.088 ile rekor kırdı; 10.895 ile rekor kapanış gerçekleştirdi. Satış haberi ile borsaya damga vuran Yapı Kredi’nin hisseleri 37,96 TL ile tavan fiyattan kapandı. Geçen yıl 22 Mayıs’ta 8,71 TL’den kapanış gerçekleştiren YKBNK hissesi; son bir yılda yüzde 335 gibi yüksek bir oranda prim yaparak öne çıktı. YKBNK, yılbaşından bu yana da yüzde 100’e yakın artarken, 2024’te en fazla kazandıran BİST30 hissesi oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bugünkü işlemlerde ilk defa 11.000 seviyenin üzerini test etti. Endeks, gün içerisinde en yüksek 11.088’i görerek, tüm zamanların rekorunu kırdı. Öğleden sonra gelen kâr satışlarıyla birlikte borsa tekrar 11.000 seviyesinin altına geriledi. Kapanışı 10.895’ten gerçekleştiren BİST100, günü, %1,45 yükselişle tamamladı.

CDS DÜŞTÜKÇE BANKALAR YÜKSELDİ

Borsada bugün özellikle banka hisselerinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Aylardır uygulanan rasyonel politikaların etkisiyle birlikte banka hisselerinde zaten pozitif ayrışma yaşanıyordu. BİST100’ün üzerinde performans gösteren bankalarda yabancı alımları da hızlandı. Türkiye’nin ülke risk priminde yaşanan gerileme de, bankacılık sektörüne büyük katalizör oldu.

Bu arada Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 263 seviyesine kadar geriledi.

YAPI KREDİ SATILACAK MI?

Bu arada Yapı Kredi Bankası’nın 8 milyar dolar bedelle “First Abu Dhabi Bank'a satılacağı” yönündeki haberler de bugün borsayı coşturdu. Koç Holding; kamuya duyurulacak bir gelişmenin olmadığı yönünde açıklama yapsa da, Yapı Kredi Bankası tavan fiyatla günü tamamladı. Sadece bugün yüzde 9,97 prim yapan Yapı Kredi Bankası; 37,96 TL’den kapanış gerçekleştirdi.

BİR YILDA YOK BÖYLE KAZANÇ!

Yapı Kredi Bankası’nın satılmasıyla ilgili görüşmeler bir süredir devam ederken, hissenin gösterdiği performans da göz dolduruyor. Geçen yılı 19,54 TL’den tamamlayan YKBNK, sadece bu yıl yüzde 94,26 prim yaptı. YKBNK’de son bir ayda gerçekleşen yükseliş yüzde 24,14 ve son bir yılda yaşanan artış (22 Mayıs 2023 kapanış fiyatına göre) yüzde 335 olarak gerçekleşti.

BİST100 endeksinin son bir yılda yüzde 140 prim yaptığı dikkate alındığında, Yapı Kredi Bankası, endekse göre de yaklaşık 1,5 kat daha fazla yükselişe imza attı.

BOFA’DAN BANKA TAVSİYELERİ

Bu arada yabancı kurumlardan Türk bankaları için pozitif raporlar da gelmeye devam ediyor. Geçiğimiz günlerde Türk bankaları için “al” tavsiyesi veren Bank Of America; Yapı Kredi için 47,00 TL hedef fiyat öngörmüştü. BofA, önümüzdeki 12 aylık süreçte; Akbank için 90 TL, Garanti için 136 TL, İş Bankası için 21,00 TL, Halkbank için 12,70 TL ve Vakıfbank için de 19,00 TL hedef fiyat öngörmüştü.