Ons ve gram zirveye yakın! Altında 2700 dolar yolculuğu başladı mı?

Altında son dakika! 21 Mayıs altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada gram altın, dünkü rekor denemesinin ardından, bugün 2500 TL’ye yakın denge arayışını sürdürüyor. Analistler; bugüne 2415 dolardan başlayan ons altına da dikkat çekerek, “2374 dolar üzerinde kalıcılık halinde, 2700 dolar yolculuğu destek bulabilir” görüşünü dile getiriyor. Jeopolitik riskler altına destek olurken; FED’in faiz indirimine dair belirsizlikler kısa vadede fiyatları frenliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başlamasının ardından, bir miktar kâr satışları ile karşılaştı. İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesiyle birlikte jeopolitik risklerde yaşanan artış, altın fiyatlarını da tüm zamanların en yüksek seviyelerine taşımıştı. Ons altın 2450 dolar ve gram altın 2536 TL ile zirve yapmıştı. İlk haberlerin ardından tansiyonun bir miktar düşmesi ve FED üyelerinden “faiz indirimi sürecine” dair temkinli açıklamalar, altın fiyatlarında sınırlı da olsa geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

21 MAYIS ALTIN FİYATLARI KAÇ TL?

Serbest piyasada gram altın fiyatı 2500 TL’ye yakın seviyelerden güne başlarken, dünkü zirveye göre yaklaşık %1,5 gerileme dikkat çekiyor. Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2485-2525 TL alım ve satım aralığında seyrederken; çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 107 TL, yarım altın 8 bin 215 TL ve tam altın da 16 bin 355 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altın 2415 dolara yakın denge arayışını sürdürürken, burada da dünkü yüksek seviyeden %1,40 düşüş yaşandı.

FED ÜYELERİNDEN SON MESAJLAR

FED’in faiz indirimi sürecine dair, üyelerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cleveland FED Başkanı Loretta Mester; ABD’de TÜFE’ye yönelik risklerin hâlâ gücünü koruduğunu belirterek, FED’in bu yıl 3 faiz indirimi yapmaktan geri adım attığını söyledi. San Francisco FED Başkanı Mary Daly de; enflasyonun kesin olarak düşüp düşmediğinin net olmadığını ve faiz oranlarında değişikliğe gitmenin bir aciliyetinin bulunmadığını ifade etti.

ABD TAHVİLLERİ VE DOLAR ENDEKSİ

FED üyelerinden gelen mesajlar; son verilerde düşüş yaşanmasına rağmen, enflasyonun uzun süre yüksek kalabileceği beklentisinin hâlâ hâkim olduğunu ve buna paralel olarak sıkı para politikasının da bir süre daha devam edebileceğini gösteriyor.

Geçen hafta %4,30 sınırına kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin, tekrar %4,45’e doğru yükseldiği ve dolar endeksinde de aynı süreçte 104,00 sınırından 104,65’e doğru hareketlenme görülüyor. Her iki gösterge de dolarda küresel anlamda kısmi güçlenmeye işaret ederek, kısa vadede altın fiyatlarındaki yükselişi sınırları.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Analistler, altın fiyatlarının son yükselişle birlikte yeni bir yolculuğa çıktığını, ons tarafında da 2370 dolar ve üzerindeki seyrin, yükseliş trendinin devamını destekleyebileceğini aktarıyor. Ekonomist Tuncay Turşucu; özellikle 2374 dolar direncinin aşılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bundan sonraki süreçte orta vadede 2700 doların hedef olabileceğini ifade etti.

Bu arada ons altında son zirve olarak öne çıkan 2450 doların, artık kısa vadede önemli bir direnç olarak takip edilmesi gerektiği belirtiliyor.