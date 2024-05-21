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Haberler > Ekonomi > ABD'li bankadan Türkiye raporu! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahminlerini açıkladılar 

ABD'li bankadan Türkiye raporu! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahminlerini açıkladılar 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;li bankadan Türkiye raporu! Yıl sonu dolar ve enflasyon tahminlerini açıkladılar 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bank of America, Türkiye'ye ilişkin yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı. ABD'li banka yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42, dolar tahminini ise 38 TL olarak açıkladı.

Dünyaca ünlü banka Bank of America (BofA), Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin bir rapor yayımladı. "İlk çeyrek karamsarlığı out, yaz iyimserliği in" başlıklı raporda yıl sonu dolar ve enflasyon tahminleri yer aldı. 

YIL SONU DOLAR TAHMİNİ 

"Yüksek enflasyon seviyesi göz önüne alındığında, sermaye girişleri yavaşladığında TL’de bir miktar nominal değer kaybı olabileceğini bekliyoruz" ifadelerinin yer aldığı raporda yıl sonuna kadar dolar/TL kurunda bir miktar artış yaşanabileceği belirtildi. Raporda, "TCMB'nin döviz rezervlerinde yıl sonuna kadar artış bekleniyor. 2024 sonunda dolar/TL kurunun 38 olması öngörüyoruz." denildi. 

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 

Bank of America uzmanları ayrıca 2024 yıl sonu için enflasyon tahminlerini yüzde 42 olarak açıkladı. Raporda şu ifadeler yer aldı: 

"İç talebin yavaşlamasını ve kredi büyümesinin yüzde 2'lik tavanın altında kalmasını bekliyoruz. Bu durum, hem tüketici hem de ticari kredilerde görülecek.

Yüksek faiz oranları nedeniyle yabancı mevduatların TL yerine dövize yönelmesi bekleniyor. Özellikle yaz aylarında TL'nin istikrar kazanması durumunda döviz mevduatlarında çözülme bekliyoruz.

Sıkı para politikası ve yeni ekonomik programa verilen destek, hem yerel hem de yabancı yatırımcıların daha pozitif hale gelmesine neden oldu.

Bankalar dolarsızlaşma sürecinin başladığını görüyor. Bu sürecin devam etmesini bekliyoruz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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