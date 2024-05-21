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Park halindeki aracın kazaya karışması durumunda ne olur? KASKO zararı karşılar mı?

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Park halindeki aracın kazaya karışması durumunda ne olur? KASKO zararı karşılar mı?
Kasko, Trafik Sigortası, Haber

Yaşam Haberleri

Park halinde olan araçların üzerine bir şey düşmesi veya başka bir arabanın çarparak zarar vermesi halinde KASKO zararı karşılar mı? Böyle durumlarda ne yapılır? İşte detaylar…

Pek çok vatandaş park halindeki araçlarının kazaya karışmasından muzdarip. Bu gibi durumlarda ilk olarak, “KASKO zararı karşılar mı?” sorusu akıllara geliyor. Peki nasıl bir yol izlenmeli? Sürücü, faili meçhul bir olayla karşı karşıyaysa ne yapmalı?

Park halindeki aracın kazaya karışması durumunda ne olur? KASKO zararı karşılar mı? - 1. Resim

BÖYLE KAZALARDA NE YAPILIR?

Park halindeki aracınızın başına bir şey geldiğinde ilk yapmanız gereken, tutanak tutmak ve delil olarak fotoğraf çekmek. Aksi halde, trafik sigortası ya da kasko size hasarın tazmini konusunda yardımcı olmaz.  Ardından en kısa sürede sigorta şirketinize durumu bildirin. Hatalı park yapmak da böyle durumlarda kazaya etken bir sebep değil. Tahsil edilecek ücretler ise ekspertiz raporlarına göre belirleniyor.

FAİLİ MEÇHULSE...

Kazayı yapanın kim olduğunu bilmiyorsanız da endişe etmenize gerek yok. Yapılması gerekenler açısından prosedür çok fazla değişmiyor. Öncelikle etrafta bir görgü tanığı olup olmadığını araştırın. Kimseyi bulamazsanız etrafta aracınızı gören bir güvenlik kamerası olup olmadığına bakın. Eğer varsa kameranın kaydettiği görüntülerin bir kopyasını almanız lazım. Bu kaydı ve kazanın gerçekleştiği tahmini saat dilimini hasar tazmini için sigorta şirketine vereceğiniz tutanağa eklemeniz gerekiyor. Hiçbir kanıt yoksa en yakın karakola başvurun.

Düzenleyen:  - Yaşam
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