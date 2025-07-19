Yabancı turist azaldı, yerli kıymete bindi

Geçtiğimiz yılı rekorla kapatan turizm sektörü yılın ilk yarısında hız kesti. Yabancı turistin Türkiye’ye ilgisi azalırken, yerli turist yeniden kıymete bindi.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar yıla iyi başlamalarına rağmen yüzde 5-6 düşüş gözlemlediklerini belirterek “Ekim 2024’te yüzde 50’ye varan oranda sunduğumuz erken rezervasyon kampanyasına çok güçlü talep geldi. Yıla çok iyi başladık ancak sonrasında düşüş oldu. Özellikle mart ve nisan ayı beklentilerin altında geldi. Geceleme süresi 5 geceden 4,5 geceye geriledi. Şu an iyi bir dönemdeyiz” dedi. Vardar “Türkiye’nin turizmde pahalı bir ülke hâline geldiği” yönündeki iddialara ise “Yabancı turist eskiden 10 lira harcarken 30 liralık hizmet alıyordu. Şimdi 20 lira harcıyor 30 lira hizmet alıyor. Bir değişim içerisindeyiz. Ucuz ve uygun fiyattan ziyade servis kalitesine odaklanıyoruz. Turizmde İtalya ve Fransa ile eş değer olmak istiyoruz. Dönüşümü doğru şekilde gerçekleştirip turizmde hak ettiğimiz yere gelmeliyiz” ifadelerini kullandı.

İÇ PAZAR BÜYÜDÜKÇE TATİL UCUZLAYACAK

Vardar, yerli turistin artık daha öncelikli hâle geldiğini, turizmde 12-15 milyar dolar iç pazarın oluşmaya başladığını, son dönemde iç pazarda ilk kontratların yüzde 15’lerden yüzde 25’lere çıktığını söyledi. Vardar şunları kaydetti: İlk kontenjan açılan ve ilk kontrat yapılan pazarların başında iç pazarlar geliyor. Şu an Türkiye nüfusunun yüzde 20’si hareket hâlinde. İç pazarın turizmdeki payı ise yüzde 18’ler civarında. 10 sene önce yerli turistin yüzde 70 İstanbul’dan gelirken, şimdi bu oran yüzde 30’a düştü. Turizm diğer illere yayıldı. İç pazarda yüzde 40’lara çıktığımızda fiyatlar düşecek, tatil daha cazip hâle gelecek.

KARS’A TALEP PATLADI

Yurt içinde Antalya, Alanya, Bodrum ve Marmaris gibi popüler destinasyonların öne çıktığını dile getiren Vardar, bu bölgelerdeki cironun, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60’ın üzerinde büyüme gösterdiğini bildirdi. Özellikle Kars turlarında kişi sayısında yüzde 135 artış sağlandığını dile getiren Vardar, Mardin ve GAP turlarının da öncelikli tercihler arasında yer aldığını açıkladı. Son dönemde kurdaki stabilizasyonun da etkisiyle yurt dışı turlara da talebin arttığını belirten Mert Vardar “Özellikle Benelüks turlarında kişi sayısında yüzde 140 büyüme yakaladık. Bunun yanı sıra İtalya, İspanya ve Yunanistan’a olan talep de çok yüksek. Bu bölgelerde de kişi sayısında yüzde 20’lere varan büyüme sağladık. Tayland, Bali ve Japonya gibi destinasyonlara yönelik ilgide ciddi bir artış gözlemliyoruz. Bu bölgelere yönelik talepler yüzde 50’ye varan oranlarda arttı. Japonya özelinde ise cirosal büyüme, geçen yılın aynı dönemine oranla 4 katını aştı. Ayrıca, vizesiz ülkelere talep de yüksek. Dubai, Mısır ve Balkanlar, bu yıl da en çok ilgi gören destinasyonlar arasında.

İlgili Haber Ünlü manastıra 151 bin kişi tırmandı! Gezi rehberinin ilk sırasında yer alıyor

HALKA ARZA HAZIRLANIYOR

Şirket olarak teknoloji yatırımlarının da sürdüğünü vurgulayan Mert Vardar “Online kanallar üzerinden çok güçlü bir artış sağladık.

Bu yıl bu alanda yüzde 100’ün üzerinde büyüme yakaladık” dedi. Vardar, halka açılma planlarının da olduğunu sözlerine ekledi.