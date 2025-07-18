Silahlar yakılınca yüzlerce kilometreden atlayıp geldiler... Güneydoğu'yu karış karış dolaşıyorlar

Şırnak, "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte motor, trekking, kamp ve inanç turizmi kapsamında ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Amasya Motosiklet Kulübü üyeleri 900 kilometreden fazla yol aşarak bölgeye geldi, memnuniyetlerini ifade etti.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte gezi rotasını Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya çeviren tatilciler bölgedeki memnuniyeti dile getiriyor.

Türkiye'nin sınır şehri olan Şırnak ve çevresindeki keşfedilmemiş alanlar insanların ilgisini çekerken, ziyaretçiler bu alanları görmek için yüzerce kilometre mesafe kat ederek bölgeye geziler düzenliyor.

Bunlardan biri de Amasya ve Samsun'dan çıkıp gelen motorcular oldu.

Sivas, Malatya, Elazığ, Siirt, Batman üzerinden Siirt'e ardından Eruh ve Şırnak'a gelen motorcular, bölgenin mutlaka görülmesi gerektiğini söyledi.

"GAYET HUZUR İÇERİSİNDE BURAYA GELİNEBİLİR"

Amasya'dan gelen motorcu Mustafa Şimşek, "Biz Amasya'dan yola çıktık, 2 arkadaşta Samsun'dan bize katıldı. Memleketimizin güzel coğrafyası, doğuyu çok seviyoruz. Sivas, Malatya, Elazığ, Siirt, Batman üzerinden, bir gece Siirt'te kaldık, daha sonra Eruh ve Şırnak'a geldik. Gerçekten doğa harikası bir yer. Çok güvenli bir memleket. Gayet huzur içerisinde buraya gelinebilir. Buralarda çok rahat geziliyor. İnsanları çok güzel, çok cana yakın. Bir saat içerisinde çok güzel insanlarla tanıştık. Memleketimizin güzel bir coğrafyası. Buralara gönül rahatlığıyla gelebilirler. Buralar görülebilir, çok beğendik. Şırnak, Hakkari ve Van dolaşıyoruz. Buraların güvenli olduğunu biliyoruz. Rahat olduğunu biliyoruz. Buralarda rahatlıkla gezebiliyoruz. Yani biz buralara herkesi bekliyoruz" dedi.

Samsun'dan gelen motorcu Fatih Barış da, "Şırnak da çok güzel artık, bu terör sıkıntısının ortadan kalkmasıyla birlikte buralar gezilebilir. Doğa harikası yerler görülebilir. Bu güzel insanlar tanınabilir. Çok güzel bir yer" diye konuştu.