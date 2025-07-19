Canlı nakilde dünya lideriyiz! Böbrek naklinde ilk, karaciğerde ikinci sıradayız

Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Nilgün Bilal, Türkiye’nin dünyada canlı vericili nakillerde böbrekte ilk, karaciğerde ikinci sırada yer aldığını belirtti.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Organ Nakli Koordinatörü ve koordinasyon birimi sorumlusu da olan öğretim görevlisi Bilal, son dönemde organ naklinde hareketlilik olduğunu söyledi.

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Yapılan bağışların organ bekleyen hastaların ihtiyacını karşılayamadığını dile getiren Bilal, “Sağlık Bakanlığının ulusal bekleme listesinde 35 binin üzerinde hasta bulunuyor. Bunun 25 bin civarındaki böbrek bekleyenler. Onun dışında kalp, akciğer, karaciğer ve kompozit dokular bekleyen hastalarımız var. Dünya bazında baktığımızda kadavradan organ bağışında oldukça gerideyiz. Bunca çabaya rağmen ülkemizde ölümden sonra organ bağışlama kültürü henüz tam olarak yerleşmedi” diye konuştu.

Geçen sene beyin ölümü olan kişilerden organ bağışlama oranının yüzde 17,5 olduğunu bildiren Bilal, yoğun eğitim çalışmaları sayesinde bu rakamın 2025’in ilk altı ayında yüzde 22,5’a çıktığını kaydetti.