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Organ bağışında dijital dönüşüm! 30 bin hastanın şansı artacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Organ bağışında dijital dönüşüm! 30 bin hastanın şansı artacak
Organ Bağışı, Dijital Dönüşüm, Organ Nakli, E-Devlet, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de geçen yıl 5 bin 264 organ nakli gerçekleştirildi. 30 binden fazla hasta da bağış bekliyor. Bağış sistemi dijitalleştirilerek hem kolaylaşacak hem de hızlanacak.

ESMA ALTIN / ANKARA - Yeni Sağlık Yasası ile öngörülen e-Devlet’ten organ bağışı imkânının, bu süreci kolaylaştırması ve hızlandırması bekleniyor.

Türkiye’de 30 binin üzerinde hasta böbrek, karaciğer, kalp, akciğer, pankreas, ince bağırsak gibi organlar için bağış bekliyor. Geçen yıl toplam 5 bin 264 nakil işlemi gerçekleştirilirken, bunların 4 bin 664’ü canlı donörlerden alınan organlarla sağlandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ

Türkiye’de organ ve doku nakillerinde donör olarak kadavra kullanımı oranı yüzde 14-17 arasında değişiyor. Kaynaklar, bu oranların daha da yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi. Organ nakli noktasında vasiyetname düzenlemenin yaygınlaşmamış olması nedeniyle nakillerin, yalnızca ölüm sonrasında mevtanın yakınlarının beyanı ile gerçekleştirilebildiğini, yakınlar arasında ihtilaf çıkabildiğini, sürenin çok kısıtlı olması sebebiyle de nakil işleminin yapılamadığını kaydetti.

Kaynaklar, bunun içinde de dijital dönüşümlere gereksinim duyulduğunu ifade etti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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