Türkiye’de ilk vaka! Önce akciğer nakli sonra anne oldu

İstanbul’da 2018’de akciğer nakliyle hayata tutunan 37 yaşındaki Ayfer Sarıtaş, doktorların riskli olduğunu belirtmesine rağmen Türkiye’de akciğer nakli sonrası bebek dünyaya getiren ilk hasta oldu.

Organ naklinin ardından hayata yeniden “Merhaba” diyen Sarıtaş’ın en büyük hayali annelik duygusunu yaşamaktı. Doktorların tüm hayati risk uyarılarına rağmen, annelik hayalini gerçekleştirmek için tüp bebek tedavisine başlayan Sarıtaş, bir süre sonra hamile kaldı. Sarıtaş’ın hamileliği, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Nigar İzgi tarafından 34 hafta boyunca titizlikle takip edildi.

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Ayfer Sarıtaş, 37 yaşında, Türkiye’de bir ilki başararak akciğer nakli sonrası sağlıklı bir bebek dünyaya getiren ilk anne oldu.

7 Mayıs’ta doğum yapan Sarıtaş “Yanağıma dokunana kadar annelikle ilgili bir bilgim yoktu zaten. Yanağıma temas ettiği an hissettim onun varlığını. Bunu yaşamak istedim ve herkese de umut olmak istedim. Bu yüzden de ‘Umut’ koydum adını” dedi.