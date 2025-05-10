Damar tıkanıklığına bitkisel çözüm! Bu madde umut veriyor

Kalp yetmezliği, bazen tek çözümün kalp nakli olduğu ciddi bir hastalık olabilir. Ancak Japonya’da yapılan yeni bir araştırma, trikaprin adlı doğal bir takviyenin bazı hastalarda kalp nakli ihtiyacını ortadan kaldırabilecek kadar etkili olabileceğini gösterdi!

ZİYNETİ KOCABIYIK - Çalışmaya göre, trikaprin kalp kası fonksiyonlarını iyileştiriyor, damar tıkanıklıklarını azaltıyor ve hastaların hayatta kalma oranlarını artırıyor. Doğal bir yağ asidi türevi olan trikaprin, vücutta trigliseritlerin parçalanmasını destekleyen bir bileşiktir. Trigliseritler, vücutta enerji kaynağı olarak kullanılan bir tür yağdır, ancak bazı kalp hastalıklarında hücreler bu yağları parçalayamaz ve damarları tıkayan birikimler oluşturur.

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Trikaprin, trigliserit birikimini azaltarak damarları temizliyor, kalp kasını güçlendirerek fonksiyonlarını iyileştiriyor ve hastalığın ilerlemesini durduruyor ve bazı durumlarda tersine çeviriyor. Henüz klinik tedavi protokollerine girmeyen bu takviye ile elde edilen sonuçlar oldukça umut verici olarak değerlendiriliyor.