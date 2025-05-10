Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Çok yemek tümörü de besliyor! Kanser hastaları daha az ama kaliteli yemeli

Çok yemek tümörü de besliyor! Kanser hastaları daha az ama kaliteli yemeli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çok yemek tümörü de besliyor! Kanser hastaları daha az ama kaliteli yemeli
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Onkolojik Bilimler Koordinatörü Prof. Dr. Necdet Üskent, "Aslında vücudumuz kanserli hücreyi beslemememiz için bize sinyal gönderiyor oysa biz bu mesajı yanlış yorumlayarak daha fazla yiyoruz ve bir yandan tümörü de beslemiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Açlığın özellikle kanser ile ilişkisi konusunda çok sayıda araştırma yapıldığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Onkolojik Bilimler Koordinatörü Prof. Dr. Necdet Üskent “Kanserli hastalarda denenen 16-18 saatlik açlık, tümörün küçüldüğü ya da büyümeye devam etmediğini gösterdi. İlginçtir ki kanserin sebep olduğu iştahsızlığın tümörden salgılanan kimyasallardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Aslında vücudumuz kanserli hücreyi beslemememiz için bize sinyal gönderiyor oysa biz bu mesajı yanlış yorumlayarak daha fazla yiyoruz ve bir yandan tümörü de beslemiş oluyoruz” dedi. 

Açlık kavramının doğru anlaşılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Necdet Üskent “Bu yöntemin odağında karbonhidratların azaltılması var. Bir yandan vitamin ve antioksidan takviyeleri alınırken bir yandan protein ağırlıklı ama öğün sayısı az bir beslenme planından bahsediyoruz. Sodyum, potasyum gibi elektrolitlerin vücuda yeterli miktarda alınması, magnezyum gibi elektrolit dengesini sağlayan minarelerin eksiye düşmemesi çok önemli. Özellikle sodyum ve potasyumun azalmasıyla hastalar kendilerini son derece bitkin hissedebilir, ek olarak bağırsak sistemi bu yokluktan etkilenir ve düzgün çalışamaz. Ayrıca bu açlık yönteminin aşırı kilo kaybı sebebiyle vücudun gerilemesi anlamına gelen kaşeksi hastaları için uygun olmadığını da belirtmekte fayda var” şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

B vitamini eksikliği yorgunluk yapar! Mutlaka ölçtürülmeliÖmer Çelik'ten Rümeysa Öztürk hakkında açıklama! "Türkiye, Filistin'i savunmaya devam edecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
B vitamini eksikliği yorgunluk yapar! Mutlaka ölçtürülmeli - SağlıkB vitamini eksikliği yorgunluk yapar! Mutlaka ölçtürülmeliKarbonatlı su zayıflamaya yardımcı olabilir mi? Çok popüler oldu - SağlıkKarbonatlı su zayıflamaya yardımcı olabilir mi?Damar tıkanıklığına bitkisel çözüm! Bu madde umut veriyor - SağlıkDamar tıkanıklığına bitkisel çözüm! Bu madde umut veriyorVakalar patladı! Sayıları hızla artıyor, acil durum ilan edildi - SağlıkSayıları hızla artıyor, acil durum ilan edildiMasabaşı çalışanlara tavsiyeler... Bel, boyun ve sırt ağrılarını böyle engelleyin - SağlıkBel, boyun ve sırt ağrılarını böyle engelleyinUzun ömürle bağlantılı çıktı! Proteini etten mi nohuttan mı alalım? - SağlıkProteini etten mi nohuttan mı alalım?
Sonraki Haber Yükleniyor...