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Mide kanserine yenik düştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mide kanserine yenik düştü! Kahreden gerçek ortaya çıktı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Siirt'te mide ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Muhammet Kubilay, mide kanseri olduğunu öğrendi. Durumu ağırlaşan genç hayatını kaybederken, Kubilay'ın düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Muhammet Kubilay, iki ay önce mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Kubilay’a yapılan tetkiklerin ardından mide kanseri teşhisi konuldu. Tedavisi Diyarbakır’da özel bir hastanede devam eden Kubilay, aniden artan ağrıları nedeniyle kısa süre önce yoğun bakıma alındı. Kubilay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Kubilay’ın cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Batman’da toprağa verilecek. Kubilay'ın nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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