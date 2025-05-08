Güzelleşeyim derken kanser olabilirsiniz! Onlarca yaygın kişisel bakım ürününde kansere yol açan kimyasallar bulunuyor

Saç düzleştirici, şampuan, losyon, sabun ve kirpik yapıştırıcısı gibi birçok yaygın kişisel bakım ürününde kansere yol açan formaldehit maddesi bulundu. Uzmanlar, milyonlarca kullanıcıyı uyardı.

Uzmanlar uzun zamandır kimyasal saç düzleştirici ve rahatlatıcı bakım ürünlerindeki bu maddenin varlığından endişe duyuyordu ancak yeni bir araştırma, şampuan, losyon, vücut sabunu ve hatta kirpik yapıştırıcısı da dahil olmak üzere daha önce düşünülenden çok daha fazla üründe bulunduğunu ortaya koydu.

Koruyucu olarak kullanılan bir toksin olan formaldehit, zamanla ürünlerden gaz formunda sızabiliyor; özellikle de ısıyla temas ettiğinde; solunduğunda göz ve solunum yolu tahrişi gibi küçük yan etkilerden, tekrar tekrar maruz kalındığında baş ve boyun kanseri riskinin artması gibi büyük sağlık sorunlarına kadar her şeye neden olabiliyor.

HAVASIZ ORTAMLARDA RİSK ARTIYOR

Banyo veya yatak odası gibi bir alanın havalandırılması yetersizse bu riskler daha da artar.

Amerikan Kanser Derneği, hayvan ve insan çalışmalarında formaldehitin burun, üst boğaz, mide dahil olmak üzere çeşitli kanser türleriyle ilişkilendirildiğini ve ayrıca lösemi riskini artırdığının gösterildiğini belirtiyor.

Meme kanserinin çevresel nedenlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan bir kuruluş olan Silent Spring Enstitüsü'nün yakın zamanda yaptığı bir araştırmada, Los Angeles bölgesinde yaşayan 70 kadından, beş ila yedi günlük bir süre boyunca kişisel bakım ürünleri kullanımını takip etmeleri istendi.

Katılımcılar bir ürünü her kullandıklarında, Silent Spring tarafından geliştirilen bir akıllı telefon uygulamasını kullanarak bilgileri kaydettiler. Uygulama ayrıca katılımcılardan her bir içerik etiketinin fotoğrafını çekmelerini istedi.

Ekip, 1.100'den fazla ürünü analiz ederek ürünlerin içerik listelerinde formaldehit ve formaldehit salan koruyucu maddeler (zaman içinde formaldehiti kademeli olarak salan kimyasallar) aradı.

ÜRÜNLERİN YÜZDE 53'ÜNDE KANSER YAPICI MADDE VAR

Katılımcıların yüzde 53'ü etiketinde formaldehit salıcı madde yazan en az bir kişisel bakım ürünü kullandığını bildirdi.

Katılımcıların kullandıklarını bildirdikleri formaldehit salıcı içeren ürünlerin çoğu günlük veya haftada birkaç kez uygulanıyordu.

Araştırmacılar hangi ürünleri test ettiklerini açıklamadı.

DMDM hidantoin en yaygın formaldehit salan koruyucu maddeydi.

CİLT BAKIM ÜRÜNLERİNİN %47'SİNDE BULUNUYOR

Formaldehit salan koruyucu maddeler içeren cilt bakım ürünlerinin yaklaşık yüzde 47'si ve saç ürünlerinin yüzde 58'i DMDM ​​hidantoin içeriyordu.

Ekip birkaç tane daha tespit etti ancak maruziyet bilimci Dr. Robin Dodson, listelerinin kesin olmadığını vurguladı.

'Bunlar sadece aradığımızı bildiklerimiz. Farkında olmadığımız daha fazlası olabilir' diyor.

Şirketler raf ömrünü uzatmak için kişisel bakım ürünlerine formaldehit ekliyor.

Formaldehit salan koruyucu maddeler sıklıkla alternatif olarak kullanılır ancak aynı amaca hizmet ederler.

Formaldehitin insanlarda kansere neden olduğu bilindiği için , araştırmanın yazarları, bulguların hem ABD'de kişisel bakım ürünlerinin nasıl düzenlendiği konusunda kritik güvenlik açıklarını ortaya koyduğunu söylüyor.

Dr. Dodson şöyle açıklıyor: 'Bunun sadece saç düzleştiricilerle ilgili olmadığını gördük. Bu kimyasallar, vücudumuzun her yerinde sürekli kullandığımız ürünlerde bulunuyor.

'Bu tür tekrarlanan maruziyetler birikerek ciddi zararlara yol açabilir.'

ETİKETLERDE ADI GEÇMEYEBİLİR

Kanser uzmanı, maruz kalmayı azaltmanın bir yolunun, Avrupa'da yapıldığı gibi, şirketlerden formaldehit salan ürünlere uyarı etiketleri eklemelerini istemek olabileceğini söylüyor.

Ortalama bir tüketicinin -ve hatta kimyagerlerin- bir etikette formaldehit salan koruyucu maddeyi tespit etmesinin zor olabileceğini kabul ediyor.

'Uzun, tuhaf, komik isimleri var ve genelde içlerinde formaldehit kelimesi geçmiyor,' diyor.

Uyarı etiketlerinin iyi bir ilk adım olabileceğini söyleyen Dodson, formaldehit salan maddelerin kullanımının tamamen yasaklanmasının en iyi senaryo olacağını söylüyor.

'İdeal olarak, şirketler bu kimyasalları baştan itibaren ürünlerine koymamalı.'

Araştırmacılar, tüketicilerin kendilerini ve toplumlarını koruyabilecekleri bir diğer yolun da daha iyi mevzuatlar için savunuculuk yapmak olduğunu söylüyor.

Avrupa Birliği ve en az 10 ABD eyaleti, kişisel bakım ürünlerindeki formaldehit ve formaldehit salıcılarını yasakladı veya yasaklanmasını önerdi.

Gıda ve İlaç Dairesi, 2023 yılında saç düzleştiricilerdeki formaldehit ve formaldehit salıcıların ülke çapında yasaklanmasını önerdi ancak henüz yürürlüğe girmedi.

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