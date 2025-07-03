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Beyin ölümü gerçekleşti! Nakil bekleyen hastalara umut olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beyin ölümü gerçekleşti! Nakil bekleyen hastalara umut olacak
Beyin Ölümü, Organ Bağışı, Karaciğer Nakli, Böbrek Nakli, Hatay, Dörtyol, Haber
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 36 yaşındaki şahsın karaciğer ve iki böbreği nakil bekleyen hastalara umut olacak.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Dörtyol Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Haldun Gezici'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Gezici'nin ailesi, başka hayatlara umut olması adına organ bağışında bulunma kararı aldı.

Gezici'nin karaciğer ve böbrekleri, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'daki hastanelerde organ bekleyen hastalara gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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