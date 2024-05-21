Borsaya iki yeni şirket daha geliyor! Yaklaşık 2 milyar liralık halka arzlar...

Rekorlara devam eden ve bugün 11.000 seviyesini aşan Borsa İstanbul’da halka arzlar da sürüyor. Geçen hafta SPK tarafından arzı onaylanan Özyaşar Tel ve Onur Yüksek Teknoloji için, yarından itibaren talep toplama süreci başlayacak. Her iki halka arzın büyüklüğünün toplamda 1 milyar 850 milyon TL olması bekleniyor. OZYSR ve ONRYT borsa kodlarıyla işlem görecek şirket hisseleri kaç liradan satılacak? Kaç lot dağıtacaklar? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul rekor serilerine devam ederken, BİST100 endeksi bugünkü işlemlerde ilk defa 11.000 seviyesini geçti. Banka hisselerinde yoğunlaşan alımlar genele yayılırken; endekste yükseliş trendinin sürmesiyle birlikte, 400 dolar (13.000) seviyesine doğru orta ve uzun vadede hareketliliğin devamı bekleniyor.

Bu arada borsada halka arzlar da tüm hızıyla sürüyor. Geçen hafta talep toplayan “Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği” şirketinin halka arz süreci başarıyla tamamlandı. 24 milyon lot hissenin tamamının satışı, 70,00 TL fiyatla gerçekleştirildi. Bu yılın 15. halka arzı olan şirketin halka arz büyüklüğü, 1 milyar 680 milyon TL’yi buldu.

Bu hafta iki şirket için daha talep toplanacak. Böylece 2024’te borsaya açılan şirket sayısı 17’ye çıkacak.

ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ NE İŞ YAPIYOR?

Geçen hafta SPK tarafından halka arzı onaylanan Onur Yüksek Teknoloji hisseleri için, 22 ve 23 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemi yapılacak. Bu kapsamda 19 milyon 730 bin lot hissenin, 49,50’den satışı gerçekleşecek. ONRYT koduyla işlem görecek hissenin halka arz büyüklüğü 976 milyon TL’yi bulacak. Halka açıklık oranı da yüzde 30,64 olacak.

Halka arz gelirinin çoğunluğunu yenilenebilir enerji yatırımında kullanacak şirket; haberleşme sistemleri alanında 1980 yılından bu yana sivil ve askeri kurumlara mühendislik hizmeti veriyor.

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ DETAYLARI

Bu haftanın ikinci halka arzı olan Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. şirketi için de 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleşecek. Bu kapsamda 26 milyon lot hisse, 28,00 TL fiyatla satışa sunulacak. OZYSR hisse koduyla borsada yer alacak şirketin halka arz büyüklüğünün 873 milyon TL olması bekleniyor. Halka açıklık oranı da 5 milyon 200 bin adet olarak ayrılan ek satışın da gerçekleşmesi halinde yüzde 30,23’ü bulacak.

Çelik tel sektöründe faaliyet gösteren şirket, halka arz geliri ile yeni makine-teçhizat yatırımı yapmayı ve işletme sermayesini güçlendirmeyi planlıyor.

BORSAYA YAPI KREDİ DOPİNGİ!

Bu arada 11.000 puanı aşan borsada, Bankacılık sektör endeksindeki yükseliş yüzde 8’i geçerken; Yapı Kredi Bankası’nın yüzde 61,2'lik payının, First Abu Dhabi Bank'a satılacağı yönünde çıkan haberler banka hisselerinin tamamında ciddi yükselişlere sebep oluyor.

Yapı Kredi (YKBNK) yüzde 9,97 primle tavan olurken; Koç Holding’den yapılan açıklamada görüşmelerin devam ettiği ve kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek yeni bir durumun olmadığı belirtildi.