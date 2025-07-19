Saldırılar Türkiye’nin varlığına karşı hamle! Uzmanlar: Zamanlama manidar

İsrail destekli Dürzi ayaklanmasının asıl hedefi Türkiye... Aynı görüşte birleşen uzmanlar, "İsrail’in saldırısının Türkiye’nin bölgede sahasını genişletme potansiyeli taşıdığı bir sürece denk gelmesi tesadüf değil" dedi.

YEŞİM ERARSLAN - Uzmanlar, İsrail destekli Dürzi ayaklanmasının asıl hedefinin Türkiye olduğu görüşünde birleşiyor. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı’ya göre, saldırılar askerî sonuçların ötesinde derin jeopolitik mesajlar taşıyor.

Suriye Savunma Bakanlığı binasının doğrudan hedef alınmasının, aynı zamanda Türkiye artan etkisine karşı da bir hamle olduğunu belirten Orallı, şunları söyledi:

"Türkiye, mevcut yönetimle kurduğu güçlü ilişki ağı, insani yardım diplomasisi, askerî varlığı ve diplomatik meşruiyeti sayesinde Suriye sahasında sahici bir aktöre dönüştü. Eş-Şara yönetiminin Batıyla normalleşme sinyalleri vermesi ve Dürzi, Alevi ve Sünni topluluklar arasında denge politikası gözetmesi, Türkiye’nin etki sahasını genişletti. Bunlar Tel Aviv’in bölgedeki yalnızlığını daha da derinleştirdi. İsrail’in saldırısının Türkiye’nin bölgede sahasını genişletme potansiyeli taşıdığı bir sürece denk gelmesi tesadüf değil. İsrail, Türkiye’nin, Suriye’nin yeniden inşasında söz sahibi olmasını baltalamak istiyor. Bunu yaparken, etnik-dinsel dengelere yönelik bir strateji izliyor. Son hamleler de Dürzileri rejimden uzaklaştırmak ve Suriye’nin yeni yönetimini içeriden zayıflatmak amacını taşıyor. Suriye’deki denklem yalnızca İran-İsrail geriliminden ibaret değil. Artık Türkiye’nin yükselen pozisyonu bu denklemin merkezinde yer alıyor."

ABD "DUR" DEMELİ

ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı da olayın sadece Dürzilere indirgemenin eksik olacağını vurguladı. Önümüzdeki dönemde PYD ile İsrail arasında bir iş birliği olabileceğine dikkat çeken Bağcı, sözlerine şöyle devam etti: Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile SDG arasında mart ayında imzalanan mutabakat henüz gerçekleşmedi. Salih Müslim’in, ‘Suriye’deki merkezî yönetim düzenleme yapmazsa çatışmalar olacak’ yönünde açıklamaları var. Suriye’de hızlı bir ekonomik dönüşüm başladı ancak siyasi anlamda beklenilen adımlar atılmadı. Türkiye’nin Suriye’ye çok büyük bir desteği var. Ülkede düzenli bir ordu yok, gruplar var. Bu grupların kendi aralarında çatışmaları söz konusu. Suriye’nin içindeki çatışmalar İsrail’i keyiflendiriyor. ABD İsrail’e dur demediği müddetçe İsrail durmayacaktır.