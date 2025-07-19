Çocuğu olan memura haftada 3 gün çalışma! Kamuda yarı zamanlı çalışmanın detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen memurlara yarı zamanlı çalışma hakkının detayları belli oldu.

HABER MERKEZİ ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı getiren uygulamanın detayları belli oldu.

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Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre doğum yapan kadınlar ile eşleri isterlerse yarı zamanlı çalışabilecek. Haftalık çalışma süresi üç günden az olmayacak; günlük çalışma ise 3 saatten az ve 8 saatten fazla olamayacak. Günlük çalışma saatleri sabit ya da esnek olarak düzenlenebilecek.

Evlatlık alınması durumunda da aynı haklar geçerli olacak. Çocuklar ilkokula başlayana kadar memurlar bu hakkı kullanabilecek. Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanım süresi her bir çocuk için ayrı ayrı hesaplanacak. Düzenlemeden faydalanacak memurlar çalışma saatleri dışında ve öğle arası çalıştırılamayacak. Çalışma saatleri farklı günlerde değişiklik gösterebilecek. Yarım zamanlı çalışan kadın memura ayrıca süt izni verilmeyecek.

Doğumun veya evlat edinmenin memurluğa atanmadan önce gerçekleşmesi durumunda, göreve başlamak kaydıyla, memur aynı haklardan yararlanabilecek. Yarım zamanlı çalışmaya geçen memurların mali ve sosyal haklarında da yarı oranında düzenleme yapılacak. Derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde yarım zamanlı çalışılan süre, yarım olarak hesaplanacak. Şube müdürü ve üzeri yönetici unvanlarındaki memurlar ile yurt dışı teşkilatında görev yapanlar bu haktan yararlanamayacak. Yeni uygulamadan ilk etapta 20 binden fazla memurun yararlanacağı belirtiliyor.