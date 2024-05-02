Bolu Dağı Tüneli uzatılıyor! Deprem ve heyelana karşı tüplerden biri 90 diğeri 67 metre olacak

Bolu Dağı Tüneli’nin 2. etap çalışmalarına temmuz ayında başlayacaklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu “Tüneli heyelanlara karşı güçlendirmek için istanbul istikametini 67 metre uzatacağız. Çalışmalar 50 günde tamamlanacak” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli’nin heyelanlara karşı güçlendirilmesine yönelik 2. etap çalışmalarının temmuz ayında başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, 2022 yılında meydana gelen heyelan sonrası 2 etap olarak planlanan çalışmalarda, 1. etabın 7 Kasım 2023’de tamamlandığını hatırlatarak “2. etap çalışmaları kapsamında Bolu Dağı Geçişi’nin Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan ve Bolu Dağı Tüneli’ni de kapsayan 23 kilometrelik kesiminin İstanbul istikameti 2024 yılı Temmuz ayında trafiğe kapatılacak, söz konusu istikamette trafik Abant Kavşağı’ndan D-100 devlet yoluna aktarılacak. Sürücüler otoyola Kaynaşlı Kavşağı’ndan tekrar katılabilecekler” dedi.

Çalışmaların 1. etabı kapsamında, tünel portalinin Ankara yönünün 90 metre uzatıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu “Tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkardık. Yapılan bu çalışmayla söz konusu kesimde meydana gelebilecek bir heyelanın trafik güvenliği açısından tehlike oluşturmamasını hedefledik” diye konuştu. İstanbul yönü tünel çıkışının ise 67 metre uzatılacağını aktaran Bakan Uraloğlu, söz konusu çalışmaların yaklaşık 50 gün sürmesinin planlandığını aktardı.





