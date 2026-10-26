Borsa, altın ve petrolde günün rakamları belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 yükselişle 11.151,96 puandan tamamladı. Altının onsu 4.023 dolara çıkarken Brent petrolün varili yüzde 1,4 düşüşle 115 dolardan işlem gördü.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre 34,97 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.151,96 puandan tamamladı.

Güne 63,33 puan ve yüzde 0,57 yükselişle 11.180,31 puandan başlayan endeks, gün içinde en düşük 11.003,77, en yüksek 11.215,76 puanı gördü.

BIST 30 endeksi de önceki kapanışa göre 74,35 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 13.948,59 puana yükseldi.

Sektör endekslerinde mali endeks yüzde 0,80, sanayi endeksi yüzde 0,15 ve hizmetler endeksi yüzde 0,26 artış kaydetti. Teknoloji endeksi ise yüzde 0,71 geriledi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 45’i değer kazanırken 48’i değer kaybetti. Günün en çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, ASELSAN, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Türk Hava Yolları oldu.

ALTININ ONSU 4 BİN 23 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla altının onsu 4 bin 23 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 6 milyon 441 bin 111 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 36,16, bileşik getirisi yüzde 39,43 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta ve satışta 49,6385 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur, alışta 49,5300, satışta 49,7285 lira seviyesindeydi.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1183, sterlin/dolar paritesi 1,3342 ve dolar/yen paritesi 157,5 düzeyinde seyretti. Londra’da aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,4 düşüşle 115 dolardan işlem gördü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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