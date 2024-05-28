Borsa mı, altın mı, dolar mı? Genel seçimler 1 yıl geride kaldı, işte en çok kazandıran

Piyasalarda son dakika! 28 Mayıs 2024 işlem günü geride kalırken; geçen yıl aynı tarihte gerçekleşen genel seçimlerin üzerinden de tam bir yıl geçti. Bugünkü kapanış rakamlarına göre genel seçim sorası bu bir yıllık süreçte %133 yükselen borsa, getiride zirvede yer aldı. Gram altın %95 artışla ikinci oldu. Bu süreçte en çok konuşulan dolar ise %62 yükselerek, son sırada kaldı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haftanın ikinci işlem günü geride kalırken; dolar, altın ve borsa yatay seyirle günü tamamladı. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, %0,19 artışla 10.677 puandan kapanış gerçekleştirdi. Geçen hafta 11.088 zirvesinden başlayan düşüşün, son iki işlem gününde 10.585 desteği üzerinde tutunduğu görülürken; endeks, nisan ayında başlayan son yükseliş trendini korumayı başarıyor. Analistler; “22 günlük ortalama seviye ve 325 dolar seviyesinin konumlandığı 10.450 desteği korundukça, endekste teknik görünümün bozulması beklenmemeli” görüşünü dile getiriyor.

DOLAR İKİ AYDIR YATAY SEYREDİYOR

Bu arada 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaklaşık iki ay geride kalırken; bu süreçte dolar/TL de, aşağıda 31,75 ve yukarıda 32,85 gibi oldukça dar bir aralıkta hareket etti. Bugünkü kapanış da 32,19 TL’den gerçekleşti. Aynı süreçte Türk lirası mevduat getirisi yaklaşık olarak yüzde 8 oldu. İki aylık TÜFE de yüzde 6 civarında gerçekleşti. Böylece dolar hem TÜFE hem de TL karşısında reel değer kaybı yaşadı.

ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Bu haftaya pozitif seyirle başlayan altın fiyatlarında ise bugün, sınırlı yükseliş dikkat çekti. Ons altın yüzde 0,30 primle akşam saatlerinde 2358 dolardan işlem görüyor.

Serbest piyasada gram altın, bugün 2442 TL’ye yükseldi. Kapalıçarşı’da altın fiyatı 2435 TL-2475 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın akşam saatlerinde 4 bin 20 TL’den satılıyor.

GENEL SEÇİM 1 YIL GERİDE KALDI

Bu arada bugün, 2023 genel seçimlerinin üzerinden bir yıl geçti. Bu süreçte yatırım araçlarının performansı da belli oldu. Bu süreçte;

-Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi yüzde 133,12 getiri ile en çok kazandıran yatırım enstrümanı oldu. Genel seçim öncesi son kapanışını 4580’den gerçekleştiren BİST100, bugünü 10.677’den tamamladı.

-Gram altın yüzde 95 yükselerek, yıllık getiride ikinci sırada yer aldı. Bu süreçte gram fiyatı 1250 TL’den 2442 TL’ye yükseldi.

-Genel seçim öncesi son kapanışını 19,87 TL’den gerçekleştiren dolar, bugün 32,19 TL’de bulunuyor. Böylece dolardaki yükseliş yüzde 62 olarak gerçekleşti. Dolar bu performansıyla 3. Sırada kaldı.