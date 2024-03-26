Borsa patinaj çekiyor! İşte zirvesine uzak hisseler…

Borsada son dakika! 9400 direncine yaklaştıkça satışlarla karşılaşan endeks için, 9000 psikolojik destek noktasının korunması gerektiğine dikkat çekiliyor. Son kapanışını 9029 seviyesinden gerçekleştiren BİST100 endeksi tüm zamanların zirvesinin %4,45 gerisinde bulunuyor. BİST50 kapsamında bulunan 10 hisse ise, gördüğü zirve seviyenin yüzde 25 ve üzerinde bir oranla gerisine düşmüş durumda... İşte borsaya dair bütün detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü oldukça hareketli geride bıraktı. Pozitif bir başlangıç yaparak 9336 seviyesine kadar yükselen endeks, kapanışı ise yüzde 0,90 düşüşle 9029’dan gerçekleştirdi. Endekste gün içinde yüzde 3’ün de üzerinde oynaklığa işaret eden 300 puanlık hareketlilik dikkat çekti. BİST100 için kritik öneme sahip 9400 direnç seviyesinin dünkü işlemlerde de aşılamadığı ve tekrar psikolojik destek seviyesi olan 9000 sınırına yönelim görüldü.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde Çan 2 Termik Santral (%9,99), Zorlu Enerji (%9,87) ve Konya Çimento (%8,65) en çok yükselen hisseler oldu. Tatlıpınar Enerji (%5,64), Otokar (%5,42) ve Anadolu Grubu Holding de (%5,18) en çok düşenler arasında başı çekti. İş Bankası, Yapı Kredi, Koç Holding, PETKİM ve Sabancı Holding en çok para girişi yaşanan hisseler olurken; BİM, Migros, Enka İnşaat, Doğuş Otomotiv ve Türk Hava Yoları hisselerinde para çıkışı yaşandı. Bankacılık Sektör Endeksi yükselirken, Sınai Sektör Endeksi ise geriledi.

ENDEKSTE BU SEVİYELERE DİKKAT

BİST100 endeksinde son kapanış (9029) itibarıyla 5 günlük hareketli ortalama 9142 ve 22 günlük hareketli ortalama 9148 seviyesinde bulunuyor. Kısa ve orta vadeli trendler açısından önem taşıyan her iki ortalama seviyenin üzerine çıkılması halinde endekste tekrar pozitif görünümün hâkim olabileceğini aktaran analistler, “9220 seviyesi ara direnç olmak üzere 9400’ü izlemeye devam ediyoruz. Aşağıda ise 9000 seviyesi, korunması gereken psikolojik destek olarak tekrar karşımıza çıkıyor” şeklinde konuşuyor.

İŞTE ZİRVESİNE UZAK HİSSELER!

Bu arada BİST100 endeksinde yıl başından itibaren gerçekleşen yükseliş yüzde 20,87 seviyesinde gerçekleşiyor. Bu arada endeks, şubat ayında gördüğü 9450 zirvesinden yüzde 4,45 geride bulunuyor. Yılbaşından itibaren BİST50 kapsamındaki hisselere bakıldığında ise 11 hissenin zirve seviyeden yüzde 20 ve üzerinde uzak olduğu görülüyor. İşte 25 Mart kapanış fiyatlarına göre, 2024 zirvesine uzak hisseler:

Kale Seramik (%-31.30)

ASTOR Enerji (%-29.29)

Gübre Fabrikaları (%-28.89)

ALFA Solar (%-28.74)

EURO Power Enerji (%-28.25)

CW Enerji (%-28.13)

Smart Güneş Teknolojileri (%-27.71)

KONTROLMATİK (%-27.19)

GİRİŞİM Elektrik Sanayi (%-26.71)

HEKTAŞ (%-26.66)