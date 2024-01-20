Borsada dikkat çeken ‘Banka’ ve ‘Enerji’ detayı

20 Ocak 2024 11:33 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 11:38

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen haftayı 7996,70 puandan tamamladı. Hafta genelinde 7937,45 ve 8116,90 gibi dar bir aralıkta dalgalanan BİST100 endeksinin, kısa vadede 7900 desteğini koruduğu ancak üç aydır geçilemeyen 8100-8150 direnç bölgesini aşamadığı dikkat çekti.

Aralık ayının son haftasında 7202,88 seviyesini gören ve böylece ağustostan bu yana en düşük noktayı test eden BİST100 endeksinde; söz konusu düşük seviyeden gelen tepki, 3 haftada yaklaşık yüzde 10’luk bir yükselişe işaret etti. Bu süreçte özellikle banka ve holding hisselerinin performansı endeks üzerinde belirleyici oldu.

BANKA HİSSELERİNDE GÖRÜNÜM

29 Aralık, 5 Ocak ve 12 Ocak ile biten 3 işlem haftasında Borsa İstanbul’da işlem gören Garanti Bankası (GARAN) hissesi yüzde 17,50, Vakıfbank hissesi yüzde 16,92, İş Bankası (ISCTR) hissesi %14,77, Yapı Kredi Bankası yüzde 14,36, Akbank hissesi yüzde 13,72 değer kazanarak; endeksin de yeniden 8000 seviyesine yönelmesinde belirleyici olmuşlardı.

19 Ocak ile biten geçen hafta ise VAKBN yüzde 7,74, GARAN yüzde 6,27, AKBNK yüzde 5,51, YKBNK yüzde 3,40 ve ISCTR yüzde 2,00 oranında değer kaybetti. Bankacılık sektör hisselerinde yaşanan bu gerileme, endeksin de 8100 direncini yukarı yönlü ve güçlü şekilde kıramamasında etkili oldu.

ENERJİ HİSSELERİ YÜKSELDİ

Buna karşılık geçen hafta özellikle enerji sektör hisselerinde pozitif ayrışma dikkat çekti. BİST100 endeksine dahil hisse senetleri arasında Tatlıpınar Enerji (TATEN) yüzde 21,15 prim ile geçen haftanın en çok kazandıran hissesi oldu. ENERYA Enerji, Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım (AHGAZ), İz Enerji ve ASTOR Enerji de geçen haftanın en çok yükselen hisseleri arasında yer aldı.

8100 DİRENCİ ÖNEMİNİ KORUYOR

Analistler; önümüzdeki hafta “borsa yükselir mi, düşer mi” sorusuna açıklık getirirken, aşağıda 7900 seviyesinin ilk destek bölgesi olarak izlenmesi gerektiğini, yukarıda ise yine 8100’ün ilk direnç olarak endeksi karşılayacağını belirtiyor.

BANKA HİSSELERİNDE BEKLENTİ

Bu süreçte banka hisselerinin özellikle yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayan analistler “Kredi derecelendirme kuruluşlarının, Türk bankalarının not görünümünü pozitife çevirmesi ve ülke risk priminde düşük seviyelerin kalıcılığını koruması, Bankacılık sektörünü yine öne çıkarabilir. Enflasyon muhasebesinden muaf tutulmaları bankalar için avantaj. Faiz oranlarındaki yüksek seyir kısa vadede marjlar üzerinde bir baskı unsuru olabilir. Ancak orta vadede dezenflasyonit sürecin de tesisiyle birlikte kredi faizlerinde gerileme ve kredi hacimlerinde yeniden bir genişleme beklentisi, banka hisseleri için pozitif öngörüler arasında bulunuyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddesi; Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı olacak. 25 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından, politika faiz oranının yüzde 45 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.

ENFLASYON NEREYE GİDİYOR?

Diğer önemli gündem maddeleri arasında tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi veriler bulunuyor. Tüketici Güven Endeksinin seyri, enflasyonist baskı anlamında önemli işaretler verebilir. Kapasite Kullanım Oranı ise özellikle reel sektörde yaşanan ve çarkların ne derece sağlıklı döndüğü konusunda kritik ip uçları verecek. Verilerde yaşanabilecek beklenti altındaki gerçekleşmeler, ekonomideki soğumanın devam ettiği ve enflasyonist baskılarda hafiflemeye işaret edecek. Böyle bir ihtimalin gerçekleşmesi halinde ve TCMB’nin de sıkı duruşunu teyit etmesi durumunda; kısa vadeli Türk tahvillerine de bir miktar alım geldiği görülebilir.