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    Boş bataryayı bırak doluyu al

    Elektrikli araç kullanıcıları, şarjı bitmiş bataryayı birkaç dakika içinde tam şarjlı bir batarya ile değiştirip yoluna devam edecek.

    Boş bataryayı bırak doluyu al
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Elektrikli araçlara geçiş için çalışmalarına hız veren Stellantis, gerçekleştirdiği büyük yatırımlar ve iş birlikleriyle grup markalarını desteklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda Stellantis, modüler batarya değiştirme yoluyla yeni bir enerji dağıtım yöntemine öncülük eden Ample şirketiyle ortaklık kurmak için bağlayıcı bir anlaşma imzaladı. Beş dakikadan daha kısa sürede boş bataryayı verip tam şarjlı bir batarya alınmasına imkân sağlayan Ample’ın yenilikçi teknolojisi; şarj süresi, menzil ve batarya ömrü gibi endişeleri ortadan kaldıracak. Programın ilk etapta 2024’te, Free2move’un Fiat 500e araç paylaşım filosunda Avrupa’da başlaması planlanıyor. Ample CEO’su Khaled Hassounah “Beş dakikadan daha kısa sürede tam şarj bataryalı elektrikli araçlara sahip olmak, elektrikli araçların benimsenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına yardımcı olacak” dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Batarya
    Haberler > Ekonomi > Boş bataryayı bırak doluyu al
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