Çinli elektrikli otomobil devi BYD, Tesla'nın tahtını fena sallandırdı

2 Ocak 2024 10:50 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 10:54

Kendisini "adını hiç duymadığınız en büyük otomobil markası" şeklinde tanımlayan BYD'nin küresel elektrikli araç satışlarda Tesla'yı geçmek üzere olduğu ortaya çıktı. 2023'ün dördüncü ve çeyreğinde (Ekim - Kasım - Aralık) teslimat sayısını bir hayli artıraran BYD, üç aylık dönemde Tesla'dan fazla araç satmayı başardı. Bununla birlikte, 2023 yılı toplam satışlarda ise BYD, ABD'li rakibi Tesla'yı geçemedi.

BBC'nin haberine göre, bazı sektör uzmanları, BYD'nin bu yıl Tesla'yı geride bırakarak "en çok satan elektrikli otomobil üreticisi" olacağını ileri sürüyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Tesla, 2003 yılında kuruldu ve uzun zamandır elektrikli araç pazarının lideri. Şu anda şirketin patronu Elon Musk ve milyarderin "dünyanın en zengin insanı" olmasını sağlayan şey de Tesla. Ancak Musk'ın Tesla'sının artık çok büyük bir rakibi var.

BYD, SADECE BİR AYDA SATIŞLARI YÜZDE 70 ARTIRDI

Elektrikli ve hibrit otomobiller üreten BYD, Aralık ayında satışların yüzde 70 arttığını açıkladı. BYD, 2023'ün son çeyreğinde 526 binden fazla elektrikli araç satışı yaptığını duyurdu. BYD'nin 2023'teki toplam sattığı araç sayısı ise 3 milyonu aştı, bunların 1,6 milyonu sadece elektrikli motorlarla çalışan modeller.

Öte yandan, Tesla ise henüz son çeyrek verilerini açıklamadı. Otomobil pazarının uzmanları, Tesla'nın son üç aylık dönemde 483 bin elektrikli araç sattığını, 2023'deki toplam satış sayısının ise 1,8 milyon olduğunu tahmin ediyor.

Bazı sektör uzmanları, BYD firmasının 2024 veya en geç 2025'te Tesla'yı geride bırakacağını düşünüyor. Tesla halen dünya çapında en çok satış yapan elektrikli araç markası.

Shenzhen merkezli BYD, 2023'ün üçüncü çeyreğinde ise Tesla'nın 435 bin adet satışına karşılık yaklaşık 432 bin satış gerçekleştirdi.

9 YILI AŞKIN ZAMANDIR ÇİN'İN LİDERİ BYD

BYD ismi "Hayallerini İnşa Et" (build your dreams) anlamına geliyor. NTV'de yer alan habere göre; BYD, 1995'de şarj edilebilir bataryalar üreterek faaliyetlerine başladı. Günümüzde Çin, ABD, Kanada, Japonya, Brezilya, Macaristan ve Hindistan dahil olmak üzere 70'den fazla ülkede otomobil, demir yolu taşımacılığı, yeni enerji ve elektronik sektörlerinin dahil olduğu bir iş hacmine sahip.

2003 yılında kurulan BYD Auto, BYD’nin otomotiv kuruluşu olarak otomobil ve otomobil teknolojileri geliştiriyor. BYD Auto, tam elektrikli ve plug-in hibrit araçlar geliştiriyor. Firma, Çin’de üst üste 9 yıldır en fazla yeni nesil enerjili binek araç satan marka konumunda. Elektrikli otomobillerin en büyük gider kalemi bataryalar.

Aslen bir batarya üreticisi olan BYD'nin buradaki düşük maliyetleri nedeniyle rakiplerine oranla avantajlı olduğu belirtiliyor.

ATTO 3 İLE TÜRKİYE PAZARINA GİRDİ

BYD, Türkiye pazarına da geçtiğimiz aylarda "Atto 3" modeliyle giriş yapmıştı. Markanın global pazar için ürettiği tam elektrikli C-SUV segmentindeki BYD Atto 3, en üst donanıma sahip versiyonu olan Design paketiyle 1 milyon 740 bin TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

Blade Batarya teknolojisiyle dikkat çeken araç, 60,4 kWh gücündeki pilini, 150 kW (204 PS) güç ve 310 Nm tork sunan elektrikli motorla kombine ediyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 7,3 saniye ile gerçekleştirerek segmentindeki en hızlı tek motorlu elektrikli SUV olarak öne çıkıyor.

WLTP ölçümlerine göre ortalama 420 km menzil sunan BYD Atto 3 modeli, DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e yalnızca 29 dakikada şarj edilebiliyor.