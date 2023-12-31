Yollardaki Togg sayısı 20 bine dayandı! CEO Karakaş paylaştı: Hangi ilde kaç yerli otomobil var, işte harita

31 Aralık 2023 11:59 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 11:59

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, her geçen gün daha fazla kişiye ulaşıyor. Çekiliş sonucunda yerli otomobili satın almaya hak kazanan vatandaşlar, araçlarına kavuşuyor. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un C-SUV modeli T10X'in ilki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçtiğimiz nisan ayında teslim edilmişti. O tarihten bu yana binlerce Togg yollara çıktı.

Togg'un resmi sosyal medya hesapları üzerinden, her ay kaç Togg'un teslim edildiğine ve toplam sayıya ilişkin bilgilendirme yapılıyor. Bugün de X (Twitter) üzerinden bir paylaşım yapan Togg, Aralık ayında 6 bin 8 adet T10X modelinin sahiplerine ulaştığını açıkladı. Böylece, yollardaki toplam T10X modeli sayısı ise 19 bin 583'e ulaştı.

Togg tarafından yapılan açıklama şöyle:

"< 19 bin 583 >

Türkiye’mize verdiğimiz sözü tuttuk. Aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6.008 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik.

Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen < 19 bin 583 > kullanıcımız T10X’lerine kavuştu.

Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz.

Yollarda daha fazla karşılaşmak dileğiyle…"

TOGG SEDAN GELİYOR

Geçtiğimiz haftalarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını bildirdi.

Öte yandan, Togg’un resmi LinkedIn sayfası üzerinden 4 adet yeni iş ilanı yayınlanması dikkat çekti. Bu iş ilanları ise yurt dışına yönelik. Togg'un Avrupa operasyonlarına başlaması an meselesi olarak görünüyor.

TOGG, AVRUPA'YA AÇILIYOR

Almanya, Stuttgart merkezli olan iş ilanlarında;

• Sipariş ve dağıtım planlama,

• Satış operasyonları,

• İletişim ağı geliştirme – Satış ve satış sonrası,

• Satış sonrası operasyonları birimleri için personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Bakan Kacır, 2025 yılında Togg'un yurt dışına açılacağını açıklamıştı. Avrupa'da ön siparişlerin 2024'te başlaması bekleniyor.