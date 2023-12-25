25 Aralık 2023 16:32 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:32

Rusya'da tasarlanıp üretilen Amber’e Rus sosyal medya kullanıcıları “Tesla katili” lakabını taktı.

Ördek yavrusuna benzetilen Amber’in tasarımı eleştiri oklarının hedefi oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Moskova Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri tarafından tasarlanan yeni aracın 1990’lı yıllarda üretilen Fiat’ın Multipla model otomobili kadar çirkin olduğu görüşünde.

ÇİRKİNLİK YARIŞINDA FİAT'IN MULTİPLA'SINI GEÇTİ

Fiat’ın Multipla modeli otomobili en çirkin tasarım olarak daha önce ilan edilse de dünyanın en iyi aile otomobili ödülünün de sahibi olmuştu.

Amber adı verilen elektrikli araçlar, Batı yaptırımlarından önce Kia, BMW ve Ford gibi yabancı otomobillerin montajının gerçekleştiği Kaliningrad Oblastı’nda bulunan Avtator fabrikasında üretilecek.

İŞGALDEN SONRA KAPANMIŞTI

Avtator 2008 yılına kadar dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden ve montajcılarından biriydi. Birçok marka tarafından işletilen firma Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından kapanmıştı.

EN ÇOK UKRAYNALILAR ALAY ETTİ

Euronews'ün haberine göre tasarımla alay edenlerin başında Ukraynalı sosyal medya kullanıcıları ilk sırada yer alıyor.

Moskova Politeknik Üniversitesi, Rus elektrikli otomobil Amber'in bir prototipini tanıttı. Yıllık 50 bin elektrikli otomobil hedefiyle yola çıkan üniversite bu yeni aracın seri üretiminin 2025'te başlayacağını öngörüyor.

Bununla birlikte otomobilinin son halinin ilk tasarımdan tamamen farklı olabileceği de yine gelen haberler arasında.