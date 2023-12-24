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    Bakan Uraloğlu TOGG ile test etti! Yarın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pistini TOGG ile test etti. O anlar anbean kaydedilirken ortaya neşeli görüntüler çıktı.

    Bakan Uraloğlu TOGG ile test etti! Yarın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı gerçekleştirilecek olan Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistini yerli otomobil Togg ile test edildi. 

    SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İLK MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI 

    Açılış öncesi bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistte incelemelerde bulundu.

    Bakan Uraloğlu, Kenan ve Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistte test sürüşleri ve yarış yaptı.

    Bakan Uraloğlu TOGG ile test etti! Yarın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

    ORTAYA NEŞELİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI 

    Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yarış öncesi Kenan Sofuoğlu'na, “Bu sefer ben iddialıyım. İkinciliği bırakmayacağım. Bir aileden birincilik bir kişiye yeter, ikinciliği de biz alalım “dedi.

    Bakan Uraloğlu TOGG ile test etti! Yarın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

    İkili birbirlerine başarılar dileyerek yarışa başladı. Kenan ve Zayn Sofuoğlu yarışı birinci tamamlarken, Bakan Uraloğlu ise ikinci olarak bitirdi. Bakan Uraloğlu test sonrası Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistteki uçağın kokpitine girdi.


    Anadolu Ajansı /  - Gündem
    Sabiha Gökçen HavalimanıCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanToggGüncel HaberAbdulkadir Uraloğlu
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