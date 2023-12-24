24 Aralık 2023 15:54 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 17:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın açılışı gerçekleştirilecek olan Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pistini yerli otomobil Togg ile test edildi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI İLK MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI

Açılış öncesi bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistte incelemelerde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Kenan ve Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistte test sürüşleri ve yarış yaptı.

ORTAYA NEŞELİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yarış öncesi Kenan Sofuoğlu'na, “Bu sefer ben iddialıyım. İkinciliği bırakmayacağım. Bir aileden birincilik bir kişiye yeter, ikinciliği de biz alalım “dedi.

İkili birbirlerine başarılar dileyerek yarışa başladı. Kenan ve Zayn Sofuoğlu yarışı birinci tamamlarken, Bakan Uraloğlu ise ikinci olarak bitirdi. Bakan Uraloğlu test sonrası Zayn Sofuoğlu ile birlikte pistteki uçağın kokpitine girdi.



