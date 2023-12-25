25 Aralık 2023 15:24 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 15:25

Otomotiv sektöründe rekor büyüme. Türkiye'de otomobil satışları 2023'te 1 milyon adet satış sınırını aşarak rekor kırdı. Büyümede yerli ve milli otomobil Togg'un piyasaya sürülmesi ve elektrikli araçlara yönelik talepteki artışın etkili oldu. Çin merkezli firmaların Türkiye pazarına girişleri ise dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı'nın sıfır ve ikinci el otomobil satışlarındaki fahiş fiyat artışlarını dizginlemek için uyguladığı düzenlemeler de sektör dinamiklerini olumlu yönde etkiledi.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023 yılında tüm zamanların rekorunu kırdı. İlk kez 1 milyon adetin üzerinde otomobil satışı gerçekleştirilirken, bu etkileyici başarı, 2018'de başlayan döviz rallisi ve pandeminin oluşturduğu dalgaların sektörü nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

YÜKSEK TALEP, ARTAN FİYATLAR

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre; döviz rallisinin otomobil fiyatlarını hızla yükseltmesi, tüketicilerin alım kararlarını ertelemesine neden oldu. Pandeminin üretimi durdurması ve küresel arz sorunları, talebi daha da tetikleyerek Türkiye otomotiv sektöründe arzın talebi karşılayamadığı bir dönemi başlattı.

TOGG VE ELEKTRİKLİ OTOMOBİL DEVRİMİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), yılın ikinci çeyreğinde yerli elektrikli SUV modeli T10X'i piyasaya sürdü. Mart ayında ön siparişe açılan T10X, 177 bin 467 kişinin katılımıyla vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Tesla'nın Türkiye pazarına girişi de elektrikli araç segmentine ivme kazandırdı. 2023'ün Ocak-Kasım döneminde Türkiye'deki elektrikli araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 900'e yakın bir artış göstererek 60 bin adedi aştı. Elektrikli araçların pazar payı da yüzde 7'yi geçti.

ÇİNLİ FİRMALAR TÜRKİYE'YE GİRDİ

Çinli otomobil markaları, 2023'te Türkiye pazarında güçlü bir varlık göstererek sektöre yeni bir dinamizm kattı. Chery, Leap Motor, Honqqi, DFSK, Voyah, BYD, Hozon Neta ve SWM gibi markalar, agresif pazarlama stratejileriyle dikkat çekti. Kasım ayı sonunda pazar payları yüzde 5'e ulaştı.

Ticaret Bakanlığı, yaz aylarında ikinci el araç satışlarına kısıtlamalar getirerek sektördeki yatırım amaçlı satışlara son verdi. Satın alınan aracın belirli şartlarda satılamaması, kimlik doğrulama gereklilikleri ve ikinci el fiyatlarının sıfır araç fiyatını aşamaması gibi düzenlemelerle pazarın dinamikleri değişti.

2024'TE DARALMA BEKLENİYOR

2024'te otomotiv sektöründe daralma bekleniyor. Tahminlere göre, pazardaki daralma oranı yüzde 35'i bulabilir. Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç kısıtlamalarını Haziran 2024'e kadar uzatması, otomobilin en azından bir 6 ay daha yatırım aracı olmayacağını gösteriyor. Çinli markaların 2024'te Türkiye pazarında daha fazla varlık göstermesi ve Türkiye'nin otomotivdeki geleceği, sektördeki gelişmeleri heyecanla bekleyen konular arasında.