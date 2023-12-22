Bakan Kacır'dan fiyatları düşürecek hamle! Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısına Türkiye'den davet

22 Aralık 2023 10:45 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 11:27

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, Çin'in Wuhu şehrinde gerçekleştirdiği temaslara ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Kacır, 2012 yılından bu yana Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı olan Chery'nin üretim tesislerini ziyaret ettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz ay 250 bin araç üreten markayı, ülkemizde yatırıma davet ettim. Türkiye'yi elektrikli araç üretim üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Otomotiv sanayinin üretim merkezlerinden Anhui Eyaleti yönetimiyle yaptığımız görüşmede de Türkiye'nin yatırımcılara sunduğu fırsatları paylaştık." ifadesini kullandı.

BAKAN KACIR ÇİN'DE ÖNEMLİ ANLAŞMALARA İMZA ATTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dün, Pekin'de Çinli mevkidaşları Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hıcün ile Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Cin Cuanglong ile yaptığı görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Çin'i ziyaretinde, elektrikli araçlardan yenilenebilir enerjiye, batarya üretiminden nükleer santrallere çok sayıda alanda yenilikçi teknolojilerde işbirliği olanaklarını masaya yatırdıklarını açıklayan Kacır, "Gelecek dönemde Çin firmalarının ülkemize yatırım yapması konusunda birlikte nasıl hareket edebileceğimizi muhataplarımızla değerlendirdik." dedi.

Ziyaretinde elektrikli araçlar ve batarya yatırımlarına özellikle odaklandığının altını çizen Kacır, şunları kaydetti:

"Batarya teknolojileri, elektrikli araç üretiminin mütemmim cüzü niteliğinde. Biz elektrikli araç ve batarya alanında Türkiye’yi bir üretim üssü haline getirmeyi istiyoruz. Türkiye’nin otomobili Togg bu alanda attığımız önemli bir adım oldu ve Türkiye’nin otomotiv endüstrisinin dönüşümüne hız kazandırdı. Gelecek dönemde yeni yatırımlarla hem elektrikli araç hem batarya alanında Türkiye’de üretim kapasitesini artırmayı hedefliyoruz."