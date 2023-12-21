Otomotiv devi Toyota sevkiyatı durdurdu, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor

21 Aralık 2023 11:32 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 11:02

Toyota Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota ve Lexus, bazı sedan ve SUV modellerinde hava yastığı sensöründeki sorunun araç içindekilerin ağırlığını yanlış tahmin ederek, muhtemel bir çarpışma durumunda hava yastığının doğru şekilde açılmamasına neden olabileceği şüphesiyle dünya çapında 1 milyon 120 bin aracı geri çağıracak.

Geri çağırma, 2020-2022 yıllarında üretilen Avalon, Camry, Corolla, RAV4, Lexus ES250, ES300H, ES350, RX350 Highlander ve Sienna Hybrid araçları kapsıyor. Bu araçların 1 milyonu ABD'de satılan araçlardan oluşuyor.

Yetkili Toyota bayileri söz konusu sensörleri inceleyecek ve gerekirse değiştirecek.

Toyota, Şubat 2024'te araç sahiplerini geri çağırma konusunda bilgilendirmeye başlamayı planlıyor.

DAIHATSU HAKKINDA 'HİLE KARIŞTIRDI' İDDİASI

Japon Asahi Gazetesi'nin haberine göre, Toyota Motor'un alt kuruluşu Daihatsu tarafından yapılan açıklamada, üretilen araçların güvenlik testlerinde hile kullanıldığı ortaya çıktı. Konuya aşina kaynaklar, Daihatsu'yu soruşturan bağımsız kurumun elde ettikleri bulguları Japonya Ulaştırma Bakanlığı'na teslim ettiğini açıkladı.

Daihatsu'nun şu anda üretimde olan tüm modellerinin yanı sıra, geçmişte ürettiği bazı otomobillerde de güvenlik testlerinde hile yaptığı ileri sürülüyor. Daihatsu, Nisan ayında büyük bir çoğunluğu Toyota markası altında satılan 88 bin küçük otomobil için gerçekleştirilen yan çarpışma güvenlik testlerinde hile yaptığını açıklamıştı.

Daihatsu, skandalın patlak vermesiyle yanlış yapılan testleri keşfettiklerini ifade etti ve ilgili kurumlara durumu bildirdiklerini açıkladı. Firma, hatadan etkilenen modellerin sevkiyatlarını durdurdu.

DAIHATSU BAŞKANI KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLEDİ

Japon firma, yaptığı açıklamada, güvenlik kalite testlerindeki hatalara yönelik iddialar sonrası kurulan tarafsız heyetin araştırmasını kabul etti. Buna göre, Osaka merkezli mini araç üreticisi, 11'i Japonya genelinde, toplamda 64 modelinde hatalı güvenlik kalite testleri tespit edildiğini onayladı.

Şirket, modellerinde tespit edilen hatalı güvenlik kalite testleri sonrası yurt içi ve yurt dışı sevkiyatlarını durdurma kararı aldığını bildirdi.

Tarafsız heyet, raporunda, hatalı testlerin nedeni olarak, Daihatsu yöneticilerinin, otomobil imalat süresinin kısaltılması için baskı yapmasını gösterdi. Heyet başkanı Kaiami Makoto, "Satış programlarını değiştirmenin kabul edilemez algılanması nedeniyle, çalışanlar üzerinde muazzam baskı vardı." ifadesini kullandı.

Hatalı güvenlik testlerinin Endonezya'daki Xenia, Malezya'daki Axia ile Toyota, Mazda ve Subaru markaları altında satılan bazı modelleri de kapsadığı aktarıldı.

Daihatsu Başkanı Okudaira Soiçiro, Tokyo'daki açıklamasında, "Müşterilerimizin güvenine ihanet ettik. Suç yönetimdedir." diyerek kamuoyundan özür diledi.

Sorumluluğuna yönelik "istifaya" yanaşmadığını kaydeden Okudaira, "benzer olayların tekrarının önlenmesinin zeminini hazırlamayı" umduğunu bildirdi.