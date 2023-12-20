Şeytanın aklına bile gelmez… İkinci el araçta arıza lambası oyunu, ahlaksız yönteme dikkat!
Hem sıfır araç fiyatlarında hem de ikinci el de yaşanan fiyat artışları vatandaşların gündeminde. İkinci el otomobilinde yapılan yeni oyun ise şeytanın bile aklına gelmez. Araba satışlarında sahtekarlığa bir yenisi daha eklendi. Arıza lambasının üzerine bant yapıştırıp, otomobili satmaya kalktılar.
İkinci el otomobillerde akla gelmeyen sahtekarlık. Dolandırıcıların yeni yöntemi çağ atladı. Şeytanın bile aklına gelmez! Arıza lambasının üzerine bant yapıştırıp, otomobili satmaya kalktılar. Ahlaksız yöntem işte böyle ortaya çıktı.
AHLAKSIZ YÖNTEME DİKKAT
Arıza lambası yanan ancak çalışan otomobili satmak için o arıza lambasının üzerine bantla kapatıp, aracı satmaya kalktılar. Kurnaz oyunun ortaya çıkarıldığı video sosyal medyada gündem oldu.
ŞEYTANIN AKLINA BİLE GELMEZ
Otomobil fiyatlarına gelen zam sonrası dolandırıcıların oyuncları çoğalmaya başladı.
İkinci el otomobillerde sık sık başvurulan sahtekarlık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Aracın gösterge ekranında yanan ‘Airbag’ arıza lambasının üzerini bantlayan bir kişi, böylece aracın arızasını gizledi.
Göstergedeki fark dikkatini çeken bir kişi ise bantı kaldırınca altındaki arıza lambasının yandığı görüldü.
Kaza anında hayat kurtaran hava yastıklarındaki arızanın gizlenmeye çalışıldığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.