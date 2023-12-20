Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Güncel > Şeytanın aklına bile gelmez… İkinci el araçta arıza lambası oyunu, ahlaksız yönteme dikkat!

    Şeytanın aklına bile gelmez… İkinci el araçta arıza lambası oyunu, ahlaksız yönteme dikkat!

    - Güncelleme Tarihi:
    Ikinci El Otomobil, Dolandırılma Yöntemleri, Sosyal Medya, Güncel Haber, Otomobil

    Hem sıfır araç fiyatlarında hem de ikinci el de yaşanan fiyat artışları vatandaşların gündeminde. İkinci el otomobilinde yapılan yeni oyun ise şeytanın bile aklına gelmez. Araba satışlarında sahtekarlığa bir yenisi daha eklendi. Arıza lambasının üzerine bant yapıştırıp, otomobili satmaya kalktılar.

    İkinci el otomobillerde akla gelmeyen sahtekarlık. Dolandırıcıların yeni yöntemi çağ atladı. Şeytanın bile aklına gelmez! Arıza lambasının üzerine bant yapıştırıp, otomobili satmaya kalktılar. Ahlaksız yöntem işte böyle ortaya çıktı. 

    AHLAKSIZ YÖNTEME DİKKAT

    Arıza lambası yanan ancak çalışan otomobili satmak için o arıza lambasının üzerine bantla kapatıp, aracı satmaya kalktılar. Kurnaz oyunun ortaya çıkarıldığı video sosyal medyada gündem oldu.

    ŞEYTANIN AKLINA BİLE GELMEZ 

    Otomobil fiyatlarına gelen zam sonrası dolandırıcıların oyuncları çoğalmaya başladı.

    İkinci el otomobillerde sık sık başvurulan sahtekarlık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Aracın gösterge ekranında yanan ‘Airbag’ arıza lambasının üzerini bantlayan bir kişi, böylece aracın arızasını gizledi.

    Şeytanın aklına bile gelmez… İkinci el araçta arıza lambası oyunu, ahlaksız yönteme dikkat!

    Göstergedeki fark dikkatini çeken bir kişi ise bantı kaldırınca altındaki arıza lambasının yandığı görüldü.

    Kaza anında hayat kurtaran hava yastıklarındaki arızanın gizlenmeye çalışıldığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...