Şeytanın aklına bile gelmez… İkinci el araçta arıza lambası oyunu, ahlaksız yönteme dikkat!

20 Aralık 2023 15:07 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 15:08

İkinci el otomobillerde akla gelmeyen sahtekarlık. Dolandırıcıların yeni yöntemi çağ atladı. Şeytanın bile aklına gelmez! Arıza lambasının üzerine bant yapıştırıp, otomobili satmaya kalktılar. Ahlaksız yöntem işte böyle ortaya çıktı.

AHLAKSIZ YÖNTEME DİKKAT

Arıza lambası yanan ancak çalışan otomobili satmak için o arıza lambasının üzerine bantla kapatıp, aracı satmaya kalktılar. Kurnaz oyunun ortaya çıkarıldığı video sosyal medyada gündem oldu.

ŞEYTANIN AKLINA BİLE GELMEZ

Otomobil fiyatlarına gelen zam sonrası dolandırıcıların oyuncları çoğalmaya başladı.

İkinci el otomobillerde sık sık başvurulan sahtekarlık yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Aracın gösterge ekranında yanan ‘Airbag’ arıza lambasının üzerini bantlayan bir kişi, böylece aracın arızasını gizledi.

Göstergedeki fark dikkatini çeken bir kişi ise bantı kaldırınca altındaki arıza lambasının yandığı görüldü.

Kaza anında hayat kurtaran hava yastıklarındaki arızanın gizlenmeye çalışıldığı görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.