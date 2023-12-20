Yastık altında altını olanlar dikkat! İslam Memiş dip yapacağı tarihi açıkladı ‘Düşüşe hazır olun’

20 Aralık 2023 09:02 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 09:05

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten altın yatırımcılarına yeni bir uyarı geldi. Yeni yıl öncesi yastık altında altın biriktirenleri uyaran İslam Memiş, gram ve çeyrek altının dip yapacağı tarihi açıkladı. Peki altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte İslam Memiş’in dikkat çeken altın uyarıları…

YASTIK ALTINDA ALTINI OLANLAR DİKKAT

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmelerini değerlendiren İslam Memiş, gram altının 2.000 lira seviyesinin altındaki rakamların kalıcı olmayacağını belirtti.

Ons altında ise yatay bir seyir öngören İslam Memiş, "Ons altın 2.022 dolar seviyesinde. Yine yatay bir seyir var ons altın tarafında. Ama bu hafta sanırım böyle bir 2.000 dolara kadar veya 2.000 dolar seviyesinin bir tık aşağısına -1.995 dolar seviyesine kadar- bir gerileme isteği var. Bu hafta 2.000 dolar hatta 1.995 dolar seviyesi test edilirse benim için sürpriz olmaz. Böyle bir istek var çünkü. Yukarıda 2.060 dolar direnci var. Yani ne demek istiyorum? 1.995 - 2.060 dolar bant aralığını bu hafta için takip edebilirsiniz." dedi.

Gram altın/TL fiyatında 1.940-1.970 lira aralığını takip edeceğini belirten Memiş, 2.000 lira seviyesinin altındaki rakamsal değerlerin kalıcı olmayacağını vurguladı.

GRAM ALTIN O TARİHTE 2 BİN 700 TL OLACAK

Gram altının 2024’ün 3. çeyreğinde 2 bin 700 TL’yi aşacağını ifade eden İslam Memiş, şunları söyledi:

"Hayır! Gram altın şu anda 1.950 - 1.958 lira aralığında fiziki tarafta. Yine gram altın / TL fiyatında 1.940 1.970 lira aralığını takip ediyor olacağım. 2.000 lira seviyesinin altındaki rakamsal değerler kalıcı olmayacak. 1950 - 2.000 lira aralığında yılı tamamlayabiliriz ama hedef 2.000 lira. O psikolojik direnç seviyesi yani 2.000 lira seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra yılın ilk çeyreğinde 2.150 devamında 2.250 lira; yılın ortalarında 2.500 lira, yılın 3 çeyreğinde 2.700 lira seviyelerini bekliyor olacağız. Uzun vadeli bir yatırımcı olduğumuz için oyuncu olmadığımız için hep yıllık getiriye odaklandık. 2.700 lira seviyesi yine odağımızda kalmaya devam edecek bu tarafta da sürpriz yok."

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (20 ARALIK 2023)

Altın fiyatları, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.908,73 liradan alınıyor, 1.908,99 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını ise 12.747,00 liradan alınıyor, 12.905,00 liradan el değiştiriyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 6.373,00 liradan alınıyor, 6.480,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, 3.197,00 liradan alınıyor, 3.240,00 liradan satılıyor.