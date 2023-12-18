Altın uzmanı Hatice Kolçak’tan yılın son uyarısı geldi: Gram altında rekora hazır olun, rakamı duyan kuyumcuya akın edecek

18 Aralık 2023 13:23 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 13:30

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları yeni hafta ile birlikte sorgulanmaya devam ediliyor. Yeni yıl öncesi altın fiyatları yükselişine devam ederken gözler uzman uyarılarını çevrildi. Altın uzmanı Hatice Kolçak’tan kritik uyarı geldi. Gram altında rekora hazır olun. Rakamı duyan yatırımcılar kuyumcular akın edecek. Bu uyarıya bakmadan altın almayın.

HATİCE KOLÇAK’TAN YILIN SON UYARISI GELDİ: YÜKSELİŞE GEÇECEK

Küresel piyasalarda ons altının değer kazanacağını belirten Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, gram altının bir anda fırlayacağını ve 2024'ün rekorlar yılı olacağını kaydetti.

YouTube kanalı üzerinden yeni bir video yayımlayan Hatice Kolçak, altın fiyatları ile ilgili yeni bir uyarıda bulundu. Yeni yılda altın fiyatlarının yükseleceğini ifade eden Kolçak, "Altın piyasalarında şu anda coşkulu bir dönemdeyiz. FED faizlerinin etkisi azalmaya başladı ve ons altında 2024'e doğru tarihi zirveler görülebilir. 2024'te ons altın için 2500 dolarları görmek mümkün. Hatta ilerleyen yıllarda 3000 dolarları bile görebiliriz” uyarısında bulundu.

REKOR SEVİYEYE ULAŞACAK

Yıl sonuna doğru gram altın için 2000 lirayı görmemiz mümkün. Beklenmedik fiyat hareketlerine karşı dikkatli olmalıyız" diyen Kolçak, "Ons altında 2070 dolar ve üzerine çıkabiliriz. Olumlu trendin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Uzun vadeli düşünenler için toplama dönemi başladı" dedi.

GRAM ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Altının gram fiyatı haftanın ilk gününde 1883 lira seviyelerinde bulunuyor. Satış fiyatı 1883 lira olarak belirlenen gram altında alış fiyatı ise 1882 lirada konumlandı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcının ve takı amaçlı alanların en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın ise bugün 3 bin 171 liradan geri alınırken 3 bin 214 liradan da satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Özellikle yüksek miktarda alım yapanların tercihlerinden olan ve alış ile satış arasında oransal olarak farkın daha az olduğu cumhuriyet altını ise bugün 13 bin 130 liradan satışa çıkıyor.