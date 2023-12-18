Akaryakıtta indirim sinyali! Brent petrol düştü rüzgar tersine döndü, 18 Aralık 2023 benzin ve motorin fiyatları

18 Aralık 2023 11:03 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 11:04

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Brent petroldeki dalgalanma ile birlikte benzin ve motorin fiyatları değişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda benzin ve motorine peş peşe indirim gelmiş ve fiyatlar gerilemişti. Brent petrol yeni haftada 77 dolara kadar düşerek son 5 ayın en düşük seviyesine oluştu. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Sürücüler ‘Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim haberi var mı? Benzine yeni indirim gelecek mi?’ sorularını araştırmaya başladı. Beklenen haber geldi, akaryakıta indirim müjdesi. İşte 18 Aralık güncel benzin ve motorin fiyatları…

AKARYAKITA İNDİRİM SİNYALİ

Petrol fiyatları küresel piyasalarda son 5 ayın en düşük seviyesini gördü. Sürücüler ise önümüzdeki günlerde indirim bekliyor. Petrol fiyatları, son 5 ayın en düşük seviyelerine yaklaşarak akaryakıt fiyatlarında potansiyel bir düşüşü beraberinde getiriyor. Brent petrolün varil fiyatı, 75-77 dolar bandında seyrederek son 5 ayın dip seviyelerine geriledi.

BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

Geçtiğimiz Pazartesi günü 76,50 dolara kadar çıkan Brent petrol, günü 76,03 dolar seviyesinde tamamladı ve bugün itibarıyla 77 dolar seviyelerine geriledi. Aynı zamanda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol varili, mevcut durumda 71 dolar civarında seyrediyor.

18 ARALIK 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 32.97 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.45 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 33.02 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.51 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 33.70 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.09 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 33.83 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 36.33 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.