Özgür Demirtaş’ın Twitter aboneliğinden kazandığı para ifşa oldu! "Aboneliği kaldırmayacağım” diyerek isyan etti

17 Aralık 2023 10:07

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomi alanında yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Dilan Polat olayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Demirtaş, bu sefer kendi kazancıyla gündeme geldi. Özgür Demirtaş’ın Twitter aboneliğinden kazandığı para ifşa oldu! Özgür Demirtaş'ın kazancı sosyal medyada paylaşılınca popüler isim isyan etti. ‘Aboneliği kaldırmayacağım!’

AYLIK KAZANCI İFŞA OLDU!

Ekonomi ve gündeme dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada yine viral oldu. Özgür Demirtaş’ın Twitter aboneliğinden kazandığı para ifşa oldu.

Mustafa Vardalı isimli Twitter kullanıcısı, yaptığı hesaplamayla Özgür Demirtaş'ın Twitter abonelik panelinden yaklaşık 5 milyon TL kazandığını iddia etti.

Abonelik sayesinde X’ten kolayca para kazanabilirsiniz. Abonelere özel paylaşımlar sayesinde aylık bir kazancınız olur. Mustafa Vardalı'nın iddiasına göre Özgür Demirtaş da bu abonelikten 5 milyon TL'ye yakın ciro elde ediyor.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ İSYAN ETTİ: ‘ABONELİĞİ KALDIRMAYACAĞIM!’

Kazancının sosyal medyada yayılmasının ardından sitem eden Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Demirtaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aboneliği kaldırmayacağım. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Aşırı steril bir ortam. 12 yıldır her şeyi herkes ile ücretsiz paylaştım, paylaşmaya da devam ediyorum. Abonelik iş insanları, üst düzey beyaz yakalar ve yatırımcılara yönelik zaten.

Bunlardan biri iseniz abonelik parası sizin için zaten önemsizdir. Bunlardan biri değilseniz, abonelere anlattığım şeyler zaten işinize yaramaz, kaçırdığınız bir şey yok demektir."

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

K.Özgür Demirtaş Ankara'da doğmuş. İlkokul eğitimini Manisa'nin Salihli ilçesinde tamamladı. Orta okul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye'de ilk 50 öğrenci arasında yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni başarı ile tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri, Boston College'da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor ünvanını kazandı.

2003 yılında, Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College City University of New York‘ta göreve başladı. Yine 2003 yılında, Finans bölümü içerisinde ve 2004 yılında, İşletme Fakültesi içerisinde en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve tüm fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek “Üstün Öğretim Madalyası'nı” Madison Square Garden'da aldı. 2012 yılında New York University (NYU) Stern School of Business Finans Bölümü'nde en yüksek öğretim değerlendirmesini aldı.

Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statistics) yayınlandı. 25'in üzerinde akademik yayın yaptı. Kitap çalışması Elsevier tarafından basım için kabul edildi. İlki 2004 yılında olmak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi.

31 yaşında Doçent Doktor ve yine 2007 yılında, Tenür (ömrünün sonuna kadar City University of New York'ta çalışma ve üniversiteden çıkarılamama hakkı) ünvanlarını aldı. 2010 yılında Sabancı Üniversitesi'nden İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanlığı ve Profesörlük teklifi aldı.

Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da yapılan 1 Milyon profesör için yapılan 10 milyonu aşkın öğrenci değerlendirmesi sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi.

2012 yılı Eylül ayında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Tenür hakkını bırakarak Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsü başkanı olarak katıldı. Yine 2012 yılında Marie Curie Araştırma Fonunu almaya hak kazandı.

100,000 Euro değerindeki Proje, AB tarafından, Türkiye genelinde, Ekonomi dalında kendi proje başvuru döneminde desteklenen tek proje oldu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, aynı zamanda, Türkiye'nin ilk Tasarruf ve Finansal Okur Yazarlik Derneğinin (FODER) Kurucu Yonetim Kurulu üyeliğini, ve Türkiye Genç Işadamları Derneği (TUGIAD), TAYSAD ve DASK danışmanlıklarını da üstlenmiştir.