İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi vefat etti

Düzenleyen: Çağla Çağlar 22 Nisan 2024 18:19 - Güncelleme: 22 Nisan 2024 18:34 - Güncelleme:

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İsmailağa Camii Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi vefat etti. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.