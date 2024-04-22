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İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi vefat etti

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İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi vefat etti

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İsmailağa Camii Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi vefat etti. İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.

İsmailağa Camii Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi vefat etti. 

İsmailağa Cemaati'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!

İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi vefat etti - 1. Resim

İsmailağa Cemaati Şeyhi ve  Mahmut Ustaosmanoğlu Hoca Efendi'nin 2022'de vefatı sonrasında vekili Hasan Kılıç Hoca Efendi cemaatin başına gelmişti.

HASAN KILIÇ KİMDİR?

1930'da Trabzon Çaykara'da doğan Kılıç, öğrenciliğini doğduğu köyde sürdürdü. Hasan Kılıç, 23 Haziran 2022'de Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra yeni cemaat lideri oldu.

Kılıç, manevi derslerini "Nuri Efendi" isimli bir din hocasından aldı.

Ustaosmanoğlu, vasiyetinde "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Güncel
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