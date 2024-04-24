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Haberler > Güncel > Metrelerce kuyruk oluştu! Ambarlı Liman Yolu’nda oluşan tır kuyruğu havadan görüntülendi!

Metrelerce kuyruk oluştu! Ambarlı Liman Yolu’nda oluşan tır kuyruğu havadan görüntülendi!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ambarlı Liman Yolu’nda akşam saatlerinde metrelerce tır kuyruğu oluştu. Tır sürücüleri korna çalarak duruma tepki gösterirken, oluşan kuyruk dron ile havadan görüntülendi.

Ambarlı Liman Yolu’nda dün gece saatlerinde ve bugün akşam tır kuyruğu oluştu. Durma noktasına gelen trafikte uzun süre bekleyen tır sürücüleri, korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Metrelerce kuyruk oluştu! Ambarlı Liman Yolu’nda oluşan tır kuyruğu havadan görüntülendi! - 1. Resim

Tır yoğunluğu nedeniyle bölgede evine ulaşmaya çalışanlar da zor anlar yaşarken, aynı trafiğin defalarca kez oluştuğu öğrenildi. Yaşanan tır yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

Metrelerce kuyruk oluştu! Ambarlı Liman Yolu’nda oluşan tır kuyruğu havadan görüntülendi! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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