Biden Müslümanların oyunu istemiyor, görüşmeyi reddetti

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeniden seçilme kampanyasını yürüten ekip, Başkan'ın ülkedeki Müslümanlara sesleneceği bir sempozyum önerisi sundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeniden seçilme kampanyasını yürüten ekip, ülkedeki bir milyondan fazla Müslüman Amerikalı seçmenin yeralacağı bir sempozyumda konuşma önerisi sundu. Başkan Joe Biden, seçim ekibinin Müslümanlar sempozyumunda konuşma önerisini reddetti.

İki gün süren online sempozyum 20 ve 21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. "Amerikan Müslüman toplumunun çıkarları ve değerleriyle örtüşen acil endişeler" de dahil olmak üzere Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili konular ele alındı.



Sempozyumda ABD'nin İsrail'e desteği, "Orta Doğu bölgesi ve Asya'da adalet" ve özellikle ABD'deki Siyah toplumu ilgilendiren iç meseleler ele alındı.

Koalisyon, Biden'ın kampanyasının yanı sıra eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasının da daveti reddettiğini söyledi.

