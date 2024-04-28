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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş-Serdar Aziz iddiaları sonrası çok sert açıklama!

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Fenerbahçe&#039;den Mert Hakan Yandaş-Serdar Aziz iddiaları sonrası çok sert açıklama!

Spor Haberleri

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kadro dışı kalması herkesi şaşırtırken flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Aziz'in kullandığı bir ifade sonrası Mert Hakan Yandaş ile kavga ettiği ve bu yüzden kadro dışı kararı alındığı belirtilmişti. Sarı-lacivertlilerden derbi sonrası açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı ağırladığı derbide Bonucci, Zajc ve Serdar Aziz kadroya alınmamıştı. Konu hakkında da çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

O iddiaya göre; Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanındaki maçını hep birlikte izlerken Serdar Aziz , Kerem Demirbay'ın golü sonrası Serdar Aziz: "Ne güzel gol attı" dedi. Bu cümlenin ardından Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz ciddi bir tartışma yaşadı ve Aziz kadro dışı kaldı.

MERT HAKAN'DAN JET YALANLAMADA

Derbi sonrası bir paylaşım yapan Mert Hakan Yandaş konu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Titriyorsunuz hala köpek gibi korkuyorsunuz ki, algılarınız  bitmiyor malum taktiklerinizle devam. Zaten size de bu yakışır. "

Bir paylaşım sonrası bir açıklama da Fenerbahçe cephesinden geldi. Sarı-lacivertli takım derbi sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş-Serdar Aziz iddiaları sonrası çok sert açıklama! - 1. Resim

“Uzun süredir kulübümüz ve oyuncularımız ile ilgili kasıtlı yalanlar üreten gazeteci görünümlü bir sosyal medya silahşörü hakkında bu açıklamayı zaruri görüyoruz. 

Camiamızın, bu ve benzeri artık ezbere tanıdığımız isimleri dikkate almadığını biliyor, bu isimlerin yalan ve iftira dolu yaklaşımlarına şaşırmıyoruz. Bu kişilerin temsil ettikleri kurumların bu tavra nasıl göz yumduklarını ise anlayamıyor, açıkça sorguluyoruz.”

 

Düzenleyen:  - Spor
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