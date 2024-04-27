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Haberler > Spor > Mert Hakan Yandaş Serdar Aziz iddiaları sonrası açtı ağzını yumdu gözünü: "Köpek gibi..."

Mert Hakan Yandaş Serdar Aziz iddiaları sonrası açtı ağzını yumdu gözünü: "Köpek gibi..."

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Mert Hakan Yandaş Serdar Aziz iddiaları sonrası açtı ağzını yumdu gözünü: &quot;Köpek gibi...&quot;

Spor Haberleri

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in kadro dışı kalması herkesi şaşırtırken flaş bir iddia ortaya atılmış, Aziz'in kullandığı bir ifade sonrası Mert Hakan Yandaş ile kavga ettiği ve bu yüzden kadro dışı kararı alındığı belirtilmişti. Yandaş'tan o iddialar cevap sosyal medyadan geldi.

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı ağırladığı derbide Bonucci, Zajc ve Serdar Aziz kadroya alınmamıştı. Konu hakkında da çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

O iddiaya göre; Galatasaray'ın Adana Demirspor deplasmanındaki maçını hep birlikte izlerken Serdar Aziz , Kerem Demirbay'ın golü sonrası Serdar Aziz: "Ne güzel gol attı" dedi. Bu cümlenin ardından Mert Hakan Yandaş ile Serdar Aziz ciddi bir tartışma yaşadı ve Aziz kadro dışı kaldı.

Mert Hakan Yandaş'la yaşadığı iddia edilen bu kavga sonrası kadro dışı kalan Serdar Aziz yaptığı paylaşımda, 'Bir adım öne çıkabilmek için şahsiyetini geride bırakan insanlardan olamayız' ifadeleri dikkat çekmişti.

Mert Hakan Yandaş Serdar Aziz iddiaları sonrası açtı ağzını yumdu gözünü: "Köpek gibi..." - 1. Resim

Bu iddialar sonrası Serdar Aziz’in menajeri Haluk Canatar "Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş çok yakın arkadaşlar. Bugüne kadar bırakın kavgayı en ufak tartışmaları bile olmamıştır. Çıkan haberler tamamen yalan." demişti. 

Yandaş cephesinden ise çok sert bir açıklama geldi. Kendisi ve Serdar Aziz'le ilgili olan haberi alıntılayan Yandaş şu ifadeleri kullandı:

Mert Hakan Yandaş Serdar Aziz iddiaları sonrası açtı ağzını yumdu gözünü: "Köpek gibi..." - 2. Resim

"Titriyorsunuz hala köpek gibi korkuyorsunuz ki, algılarınız  bitmiyor malum taktiklerinizle devam. Zaten size de bu yakışır. "

Düzenleyen:  - Spor
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