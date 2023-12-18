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    Bu fırsatları kaçıran dizini döver! Sıfır otomobil fiyatlarında dev indirim başladı, sadece 13 gün kaldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bu fırsatları kaçıran dizini döver! Sıfır otomobil fiyatlarında dev indirim başladı, sadece 13 gün kaldı
    Güncel Haber

    Sıfır otomobil almak isteyenler yeni yıl öncesi otomobil devleri tarafından yapılan Aralık ayı indirimlerini araştırmaya başladı. Yeni yıl öncesi elindeki araçları bitirmek isteyen dev markalar güncel kampanyalarını duyurdu. Bu indirimler bitmeden yetişin. Otomobil fiyatlarında dev indirim başladı. Sadece 13 gününüz kaldı.

    Otomobil devleri yeni yıl öncesi sıfır otomobillerde indirim fırsatı başlattı. Otomobil fiyatları hızla düşerken otomobil markalarından ekstra indirim geldi. 

    Bakanlıklar tarafından atılan adımların ardından sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları hızla düşerken bir güzel haberde otomobil markalarından geldi. Aralık ayı indirim rüzgarı başladı. Son 13 gün kaldı. 

    OTOMOBİLLERDE İNDİRİM RÜZGARI BAŞLADI 

    Sıfır alınan araçlar 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 1 yaşında olmuş olacak. Bu da ikinci ellerde fiyat düşmesine neden olacak. Bütçeniz 2024 model almaya elverişliyse yerli otomobiller için 1.5 ay, ithal otomobiller için de yaklaşık 3 ay beklemeniz gerekebilir. Bekleme süreleri yerli ve yabancı otomobillerin 2024 modellerinin üretilip satışa konması arasında geçen süreden dolayı oluşuyor.

    SON 13 GÜNÜNÜZ KALDI

    Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı KIA Picanto izledi.

    Bu fırsatları kaçıran dizini döver! Sıfır otomobil fiyatlarında dev indirim başladı, sadece 13 gün kaldı

    En ucuz araç fiyat listesi;

    VOLKSWAGEN

    Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
    2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL
    2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL
    2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL
    2023 Ağustos fiyatı: 887,500 TL
    2023 Eylül fiyatı: 887,500 TL
    2023 Ekim fiyatı: 922.800 TL
    2023 Aralık fiyatı: 977,900 TL

    SEAT

    IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
    2023 Mayıs fiyatı: 617.000 TL
    Haziran Fiyatı: 770.000 TL
    Temmuz Fiyatı: 783.000 TL
    Ağustos Fiyatı: 850.000 TL 
    Eylül Fiyatı: 850.000 TL 
    Ekim Fiyatı: 850.000 TL
    Kasım ayına özel fiyat: 795.000 TL
    Aralık Fiyatı: 825.000 TL

    SEAT

    LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style
    Fiyatı 930.000 TL
    Haziran fiyatı: 1.190.000 TL
    Temmuz fiyatı: 1.211.000 TL
    Ağustos fiyatı: 1.310.000 TL
    Eylül fiyatı: 1.310.000 TL
    Ekim fiyatı: 1.310.000 TL
    Kasım ayına özel fiyat: 1.245.000 TL
    Aralık ayına özel fiyat: 1.245.000 TL
    1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR - 1.470.000 TL

    Aralık ayı kampanyalı fiyatı: 1.360.000 TL

    SIFIR ARAÇ ALIRKEN NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

    Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.

    Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.

     

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