Bu fırsatları kaçıran dizini döver! Sıfır otomobil fiyatlarında dev indirim başladı, sadece 13 gün kaldı

18 Aralık 2023 10:35 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 10:36

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Otomobil devleri yeni yıl öncesi sıfır otomobillerde indirim fırsatı başlattı. Otomobil fiyatları hızla düşerken otomobil markalarından ekstra indirim geldi.

Bakanlıklar tarafından atılan adımların ardından sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları hızla düşerken bir güzel haberde otomobil markalarından geldi. Aralık ayı indirim rüzgarı başladı. Son 13 gün kaldı.

OTOMOBİLLERDE İNDİRİM RÜZGARI BAŞLADI

Sıfır alınan araçlar 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 1 yaşında olmuş olacak. Bu da ikinci ellerde fiyat düşmesine neden olacak. Bütçeniz 2024 model almaya elverişliyse yerli otomobiller için 1.5 ay, ithal otomobiller için de yaklaşık 3 ay beklemeniz gerekebilir. Bekleme süreleri yerli ve yabancı otomobillerin 2024 modellerinin üretilip satışa konması arasında geçen süreden dolayı oluşuyor.

SON 13 GÜNÜNÜZ KALDI

Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı KIA Picanto izledi.

En ucuz araç fiyat listesi;

VOLKSWAGEN

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL

2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL

2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL

2023 Ağustos fiyatı: 887,500 TL

2023 Eylül fiyatı: 887,500 TL

2023 Ekim fiyatı: 922.800 TL

2023 Aralık fiyatı: 977,900 TL

SEAT

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

2023 Mayıs fiyatı: 617.000 TL

Haziran Fiyatı: 770.000 TL

Temmuz Fiyatı: 783.000 TL

Ağustos Fiyatı: 850.000 TL

Eylül Fiyatı: 850.000 TL

Ekim Fiyatı: 850.000 TL

Kasım ayına özel fiyat: 795.000 TL

Aralık Fiyatı: 825.000 TL

SEAT

LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 930.000 TL

Haziran fiyatı: 1.190.000 TL

Temmuz fiyatı: 1.211.000 TL

Ağustos fiyatı: 1.310.000 TL

Eylül fiyatı: 1.310.000 TL

Ekim fiyatı: 1.310.000 TL

Kasım ayına özel fiyat: 1.245.000 TL

Aralık ayına özel fiyat: 1.245.000 TL

1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR - 1.470.000 TL

Aralık ayı kampanyalı fiyatı: 1.360.000 TL

SIFIR ARAÇ ALIRKEN NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.

Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.