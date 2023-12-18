Bu fırsatları kaçıran dizini döver! Sıfır otomobil fiyatlarında dev indirim başladı, sadece 13 gün kaldı
Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sıfır otomobil almak isteyenler yeni yıl öncesi otomobil devleri tarafından yapılan Aralık ayı indirimlerini araştırmaya başladı. Yeni yıl öncesi elindeki araçları bitirmek isteyen dev markalar güncel kampanyalarını duyurdu. Bu indirimler bitmeden yetişin. Otomobil fiyatlarında dev indirim başladı. Sadece 13 gününüz kaldı.
Otomobil devleri yeni yıl öncesi sıfır otomobillerde indirim fırsatı başlattı. Otomobil fiyatları hızla düşerken otomobil markalarından ekstra indirim geldi.
Bakanlıklar tarafından atılan adımların ardından sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları hızla düşerken bir güzel haberde otomobil markalarından geldi. Aralık ayı indirim rüzgarı başladı. Son 13 gün kaldı.
OTOMOBİLLERDE İNDİRİM RÜZGARI BAŞLADI
Sıfır alınan araçlar 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 1 yaşında olmuş olacak. Bu da ikinci ellerde fiyat düşmesine neden olacak. Bütçeniz 2024 model almaya elverişliyse yerli otomobiller için 1.5 ay, ithal otomobiller için de yaklaşık 3 ay beklemeniz gerekebilir. Bekleme süreleri yerli ve yabancı otomobillerin 2024 modellerinin üretilip satışa konması arasında geçen süreden dolayı oluşuyor.
SON 13 GÜNÜNÜZ KALDI
Türkiye’deki en ucuza satılan otomobil Hyundai i10 oldu. i10'u Seat Ibiza takip ederken Ibiza'yı KIA Picanto izledi.
En ucuz araç fiyat listesi;
VOLKSWAGEN
Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL
2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL
2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL
2023 Ağustos fiyatı: 887,500 TL
2023 Eylül fiyatı: 887,500 TL
2023 Ekim fiyatı: 922.800 TL
2023 Aralık fiyatı: 977,900 TL
SEAT
IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
2023 Mayıs fiyatı: 617.000 TL
Haziran Fiyatı: 770.000 TL
Temmuz Fiyatı: 783.000 TL
Ağustos Fiyatı: 850.000 TL
Eylül Fiyatı: 850.000 TL
Ekim Fiyatı: 850.000 TL
Kasım ayına özel fiyat: 795.000 TL
Aralık Fiyatı: 825.000 TL
SEAT
LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style
Fiyatı 930.000 TL
Haziran fiyatı: 1.190.000 TL
Temmuz fiyatı: 1.211.000 TL
Ağustos fiyatı: 1.310.000 TL
Eylül fiyatı: 1.310.000 TL
Ekim fiyatı: 1.310.000 TL
Kasım ayına özel fiyat: 1.245.000 TL
Aralık ayına özel fiyat: 1.245.000 TL
1.5 eTSI ACT 150 HP DSG FR - 1.470.000 TL
Aralık ayı kampanyalı fiyatı: 1.360.000 TL
SIFIR ARAÇ ALIRKEN NEYE DİKKAT EDİLMELİ?
Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.
Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.