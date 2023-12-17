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    Petrol fiyatları dibi gördü! Akaryakıta zam ya da indirim haberi var mı? 17 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Petrol fiyatları dibi gördü! Akaryakıta zam ya da indirim haberi var mı? 17 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları
    Brent Petrol, 17 Aralık 2023 Akaryakıt Fiyatları, Benzin, Motorin, Akaryakıta Indirim Ya Da Zam Haberi Var Mı?, Güncel Haber

    Akaryakıt fiyatlarına gelen peş peşe indirimlerin arından vatandaşlar günlük akaryakıt fiyatlarını sorgulamaya başladı. Benzin ve motorin fiyatlarında belirleyici rol oynayan Brent petrol ise son 6 ayın dip seviyesini gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki akaryakıtta zam ya da indirim haberi var mı? İşte 17 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları!

    Brent petrolde yaşanan dalgalanma ile birlikte değişen akaryakıt fiyatları sürücüler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Brent petrol son 6 ayın en düşük seviyesini görürken gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki Akaryakıta zam ya da indirim haberi var mı? Brent petrol ne kadar? İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları… 

    SON 6 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE 

    Aralık ayı itibariyle akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirimler gelmeye başladı. Benzin ve motorin fiyatlarını direkt olarak etkileyen Brent petrol fiyatları ise son 6 ayın dip seviyesini gördü. Salı günü 76,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 72,62 dolar oldu.

    Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ile birlikte gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Peki akaryakıtta zam ya da indirim haberi var mı? 

    AKARYAKITTA ZAM YA DA İNDİRİM HABERİ VAR MI?

    Brent petrolde yaşanan düşüşün devam etmesiyle birlikte acaba akaryakıta yeniden indirim gelir mi? sorusu gündem oldu. Ancak bugün itibariyle brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarında bir değişime neden olmadı.

    Petrol fiyatları dibi gördü! Akaryakıta zam ya da indirim haberi var mı? 17 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları

    17 ARALIK (PAZAR) 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

    İSTANBUL – AVRUPA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    •    İstanbul -Avrupa benzin fiyatı: 33.02 TL
    •    İstanbul -Avrupa motorin fiyatı: 35.51 TL
    •    İstanbul -Avrupa LPG litre fiyatı 18.63 TL

    İSTANBUL – ANADOLU GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    •    İstanbul Anadolu benzin fiyatı: 32.97 TL
    •    İstanbul Anadolu motorin fiyatı: 35.45 TL
    •    İstanbul Anadolu LPG fiyatı 18.16 TL

    ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    •    Ankara'da benzin litre fiyatı: 33.70 TL
    •    Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.13 TL
    •    Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL

    Petrol fiyatları dibi gördü! Akaryakıta zam ya da indirim haberi var mı? 17 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları

    İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    •    İzmir’de benzin litre fiyatı: 33.84 TL
    •    İzmir’de motorin litre fiyatı: 36.35 TL
    •    İzmir’de LPG litre fiyatı: 18.27 TL

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

    Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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