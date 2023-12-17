Emekli maaşına yapılacak olan zammı canlı yayında duyurdu! ‘Rekor zam geliyor’ diyen SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaşını açıkladı

17 Aralık 2023 09:12 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 09:31

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milyonlarca emekli Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak olan zamma odaklanmış durumda. Emekliler ‘Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?’ sorularını araştırırken SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan güzel haber geldi. Canlı yayında emekli maaşlarına yapılacak olan zammı duyurdu. ‘Rekor zam geliyor’ diyen Erdursun, en düşük emekli maaşını açıkladı.

2024 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak olan zamları bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu pazartesi günü ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Asgari ücret zammı ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak olan zam miktarı da netleşmiş olacak. Vatandaşlar dört gözle zamları beklerken SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan kritik bir açıklama geldi.

ÖZGÜR ERDURSUN CANLI YAYINDA AÇIKLADI

2024 Ocak ayında da ayrıca refah payı verilebileceğini söyleyen Özgür Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

“2023 Ocak ayında .39 enflasyon farkına .61 oranında refah payı ilavesi yapıldı. 2023 Temmuz ayında .77 oranında enflasyon farkına %5.23 oranında refah payı ilavesi yapıldı. 2024 Ocak ayında ayrıca refah payı verilebilir.

Bu durumda 10.000 TL'nin altında emekli emekli aylığı alanlarda refah payı çokta işe yaramaz! Örneğin; Kök aylığı 6.000TL olan bir kişiye 8 enflasyon farkı verilirse 2.880TL, emekli aylığı 8.280 TL olur. Bu kişiye ayrıca refah payı verilirse ve toplamda P oranında artış yapılırsa 3000 TL artış ile emekli aylığı 9000TL olur.

“REKOR ZAM GELİYOR” DEDİ VE RAKAM VERDİ

Büyük ihtimalle en düşük emekli aylığı en az 7500TL'den 10.000TL'ye çıkartılacak, 8 ya da P artış bu durumda önemli olmayacak. Tüm emeklilere öncelikle 1 Temmuz 2023'de memurlara verilen 8077TL seyyanen zammın verilmesi bunun üzerine 8 enflasyon farkının verilmesi durumunda emekli aylıkları enflasyon karşısında güncellenmiş olur.

Bu durumda emekli aylığı 6000TL olan kişinin, 8077TL seyyanen artış sonrası emekli aylığı 14.077TL olur, bu tutara 8 enflasyon farkı verilirse 5.350 TL, emekli aylığı 19.426 TL olur.”