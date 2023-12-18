Binlerce Türk çalışmak için o ülkeye gidiyor! Ne Almanya ne de Amerika… Aylık kazançlarını duyunca ağzınız açık kalacak

18 Aralık 2023 12:13 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 12:21

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkler fazla maaş alabilmek için rotasını Amerika, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine çevirmiş durumda. Döviz bazında aldıkları maaşla karlı çıkan Türkler, bu sefer akın akın o ülkeye gitmeye başladı. Binlerce Türk çalışmak için o ülkeye gidiyor! Aylık kazancın en düşük 2 bin dolardan başladığı Güney Kore'de kazanç 5 bin dolarlara kadar çıkıyor. Yaptıkları iş ise oldukça basit.

BİNLERCE TÜRK O ÜLKEYE GİDİYOR

Yurt dışında çalışmak isteyen kişilerin gözünü ilk çevirdiği yer Almanya ya da Amerika oluyor. Ancak yeni dönem ile birlikte binlerce Türk çalışmak için Güney Kore’ye akın ediyor.

Zengin ekonomisi ile son dönemin en popüler ismi olan Güney Kore, Türk’lerinde ilgisini çekmiş durumda. Güney Kore'ye öğrenci olarak gelenlerin dışında gurbetçi Türkler, restoran, fabrika, tarla ve hatta denizde çalışıyorlar.

AYLIK KAZANÇLARINI DUYUNCA AĞZINIZ AÇIK KALACAK

Merak edilen en önemli şey ise aylık kazançları oluyor. Ortalama bir Türk işçisinin kazandığı para en düşük 2000 bin dolardan başlıyor ve 5 bin dolarlara kadar çıkabiliyor. Bir motokurye aylık olarak 80-90 bin kazandığını açıkladı.

Seul'de yasal olarak çalışan Türk sayısının 5 bin olduğu ifade edilirken kaçak olarak çalışan Türklerin sayısının 10 binin üzerine olduğu ifade edildi. Güney Kore son dönemde birçok Türk'ü ise kaçak çalışacakları şüphesiyle kapıdan geri çevirdi.

GÜNEY KORE’YE NASIL GİDİLİR?

Güney Kore için 90 güne kadar olan ziyaretlerde Türk vatandaşların vize almasına gerek yoktur. 90 günden uzun süreli ziyaretler için vize prosedürlerini yerine getirmek gerekmektedir. Bunun için de öncelikle Güney Kore vize başvurusu için vize türüne göre Online Vize Başvuru Formu doldurularak iletilmelidir. Ardından vize için gerekli evraklar hazırlanarak Güney Kore Konsolosluğundan randevu alınmalıdır.

Randevu esnasında evraklar tesliminin ardından Biyometrik İşlem( parmak izi taraması) ve mülakat da yapılır ve ardından başvuru süreci tamamlanmış olur.