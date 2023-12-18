'Sosyal çürüme' ile tanınmıştı, sosyal medya bu sokak röportajı ile yıkılıyor! Herkesin konuştuğu kadın bakın kim çıktı?

18 Aralık 2023 11:41 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 11:47

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir sokak röportajında konuşan ve Türkiye’de ‘Sosyal çürüme’ olduğunu dile getiren kadının açıklamaları sosyal medyada viral oldu. Sokak röportajı sosyal medyada milyonlarca kez izlenirken konuşan kadının Dr. Zeliha Burtek olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA BU OKAK RÖPORTAJI İLE YIKILIYOR

Zeliha Burtek’inin konuşması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Videoyu izleyenler şaşıp kaldı. Burtek’in açıklamaları herkesi şoke ederken akıcı dille konuşması şaşkınlığa neden oldu.

Bu videoda, ülkenin ekonomik durumundaki kötüleşmenin kara para gibi kavramların artışına paralel olarak nasıl bir dönüşüm yaşattığına vurgu yaparak, "Kuzey Amerika ülkesi olmayı beklerken Güney Amerika ülkesi olduk" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekti.

ZELİHA BURTEK KİMDİR VE NEREDE ÇALIŞIYOR?

Burtek'in hayatı, mimarlık eğitiminden sonra sanat tarihi ve felsefe alanlarında öğrenim görmesiyle başladı ve toplamda 21 yıl boyunca üniversitelerde ders verdi. Ancak hayatındaki en büyük tutkularından biri, 25 yıldır devam eden sokak hayvanlarına yardım etme isteği oldu. Geceleri az uyku alarak ve her sabah kilometrelerce yürüyüp sokak hayvanlarını besleyerek tanındı.

Akademik başarıları arasında sosyoloji doktorası için MSGSÜ'de eğitim alması ve felsefe masterı için Galatasaray Üniversitesi'ne devam etmesi de var.

Burtek, sadece akademik bir kariyere sahip olmakla kalmadı, aynı zamanda toplumda önemli bir etki yapan bir figür haline geldi. Yaptığı sokak röportajıyla Türkiye'deki sosyal sorunlara ışık tutarak geniş bir kesimin dikkatini çekti ve bu konuların tartışılmasını sağladı.