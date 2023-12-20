Doğum borçlanması olanlar dikkat! Şimdiden ödemeyen yandı, 1 günlük gecikmenin cezası 51 bin lira

20 Aralık 2023 10:13 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 10:15

Asgari ücret görüşmeleri sürerken yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle doğum, askerlik, yurtdışı borçlanmasının maliyeti de artacak. Erken emeklilik yollarını arayan vatandaşlara ise yeni bir uyarı geldi. Doğum borçlanması olanlar dikkat. 1 gün gecikme ile cebinizden 51 bin lira çıkabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI OLANLAR DİKKAT

Yeni asgari ücretle birlikte 1 Ocak 2024 itibarıyla doğum, yurtdışı ve askerlik borçlanmalarının maliyeti de artacak. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların bir an önce yeni yıl öncesi borçlanmalarını ödemesi gerekmekte. Eğer 2024’de bırakırsanız cebinizde 51 bin lira çıkabilir.

1 GÜNLÜK GECİKMENİN CEZASI 51 BİN LİRA

Bugün itibarıyla 103 bin liraya doğum borçlanması yapabilecek bir kadın sigortalı 1 Ocak 2024'de 154 bin liranın üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak. Yapılacak ödeme 51 bin lira artacak. Askerlik borçlanması (18 ay) 77 bin 220 lirayken 1 Ocak itibarıyla ödenecek tutar yüzde 50 artış tahminine göre 116 bin liraya yaklaşacak. Askerlik borçlanmasında 1 günlük kazanç 38 bin 780 lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya hesapları üzerinden doğum, askerlik başta olmak üzere borçlanmaya ilişkin kapsamlı bilgi verdi.

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Doğum borçlanması, kadınların doğum yapmaları nedeniyle çalışamadıkları dönemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden borçlanarak emeklilik sürecine dahil etmelerini sağlayan bir düzenlemeye denir. Bu sayede, kadın çalışanlar, doğum yapmaları nedeniyle ara verdiği iş hayatlarındaki bu süreyi, emeklilik için geçerli hizmet süresine ekleyebilirler.

Bir çocuk 720 güne sayıldığı için üç çocuğu da borçlanarak yaklaşık 6 yıllık erken emeklilik imkanı doğuyor. Örneğin 50 yaşında emekli olmanız gerekiyor ama 6 yıllık prim boşluğunuz var. 6 yıl boyunca ya dışarıdan prim ödemeniz ya da çalışmanız gerekiyor. Doğum borçlanması ise tek seferde bu 6 yılı borçlanma imkanı tanıdığı için hemen emekli olunabiliyor.

DOĞUM BORÇLANMASI KOŞULLARI NELERDİR?

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;

• Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,

• Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,

• Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,

• Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine

getirmesi,

• Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi,

• Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması, gerekmektedir.