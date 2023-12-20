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    • Haberler > Magazin > Esra Erol’da ilginç anlar! Eşi intikam için o kelimeyi söyleyince dayanamadı, canlı yayında yere yığılıp kaldı

    Esra Erol’da ilginç anlar! Eşi intikam için o kelimeyi söyleyince dayanamadı, canlı yayında yere yığılıp kaldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Esra Erol’da ilginç anlar! Eşi intikam için o kelimeyi söyleyince dayanamadı, canlı yayında yere yığılıp kaldı
    Esra Erol, Pırasa, Magazin Haberleri, Güncel Haber

    Gündüz kuşağının en çok izlenen ismi olan Esra Erol’un programında yaşananlar izleyicileri şoke etti. Eşinin pırasaya tiki olduğunu öğrenen bir kişi, canlı yayında ünlü sunucu Esra Erol’u çileden çıkarttı. Eşini sinir etmek için ‘Pırasa’ sözlerini art arda söyleyince yere yığılıp kaldı. Ortalık bir anda karıştı.

    Esra Erol programında son yaşananlar Türkiye’nin gündemine oturdu. Pırasaya tiki olduğu öğrenilen Muhammet adındaki bir kişi, eşinin kendisini terk ettiğini ve barışmak istediğini dile getirdi. Eşinin üst süte ‘pırasa’ sözleri karşısında kriz geçiren Muhammet Bey, olduğu yerde yığılıp kaldı. Esra Erol o anları ağzı açık izledi. 

    EŞİNİ CANLI YAYINDA BAYILTTI 

    Esra Erol programında şoke eden olay. Pırasaya tiki olan eşinin söylediklerine sinirlenen Çiğdem isimli kadın, bir anda üst üste ‘pırasa’ diyerek eşini bayılttı. 

    Eşi tarafından terk edildiğini ve Esra Erol’dan yardım isteyen kişi, eşinin "pırasa" sözleri karşısında krize girdi. Muhammet isimli şahıs canlı yayında bir anda bayıldı. 

    Esra Erol’da ilginç anlar! Eşi intikam için o kelimeyi söyleyince dayanamadı, canlı yayında yere yığılıp kaldı

    ESRA EROL ŞOK YAŞADI: SAĞLIK EKİPLERİ STÜDYOYA KOŞTU 

    Esra Erol, "pırasa" sözü sonrası bayılan Muhammet'e müdahale etmeleri için sağlık ekiplerini stüdyoya çağırdı.

    Esra Erol’da ilginç anlar! Eşi intikam için o kelimeyi söyleyince dayanamadı, canlı yayında yere yığılıp kaldı

    Türkiye Gazetesi
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