Esra Erol’da ilginç anlar! Eşi intikam için o kelimeyi söyleyince dayanamadı, canlı yayında yere yığılıp kaldı

20 Aralık 2023 09:41 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 09:43

Esra Erol programında son yaşananlar Türkiye’nin gündemine oturdu. Pırasaya tiki olduğu öğrenilen Muhammet adındaki bir kişi, eşinin kendisini terk ettiğini ve barışmak istediğini dile getirdi. Eşinin üst süte ‘pırasa’ sözleri karşısında kriz geçiren Muhammet Bey, olduğu yerde yığılıp kaldı. Esra Erol o anları ağzı açık izledi.

EŞİNİ CANLI YAYINDA BAYILTTI

Esra Erol programında şoke eden olay. Pırasaya tiki olan eşinin söylediklerine sinirlenen Çiğdem isimli kadın, bir anda üst üste ‘pırasa’ diyerek eşini bayılttı.

Eşi tarafından terk edildiğini ve Esra Erol’dan yardım isteyen kişi, eşinin "pırasa" sözleri karşısında krize girdi. Muhammet isimli şahıs canlı yayında bir anda bayıldı.

ESRA EROL ŞOK YAŞADI: SAĞLIK EKİPLERİ STÜDYOYA KOŞTU

Esra Erol, "pırasa" sözü sonrası bayılan Muhammet'e müdahale etmeleri için sağlık ekiplerini stüdyoya çağırdı.