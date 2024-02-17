Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Bu hafta dolar ve borsa kazandırdı, altın kaybettirdi

    Bu hafta dolar ve borsa kazandırdı, altın kaybettirdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Bu hafta dolar ve borsa kazandırdı, altın kaybettirdi
    Borsa, Dolar, Altın, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bu hafta yatırım araçları arasında en çok kazandıran dolar ve borsa olurken, altın ise yatırımcısını üzdü. 

    Yatırım araçlarının haftalık getirileri incelendiğinde bu hafta dolar ve borsadaki kazançlar öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 kazançla 9.250,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8 bin 917,74, en yüksek 9.306,34 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,31 kayıpla 8.649,90 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,99 artışla 14.099,69 puan, Mali Endeksi yüzde 2,72 yükselişle 9.811,96 puan, Sanayi Endeksi yüzde 4,38 artışla 14.510,59 puan oldu.

    EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,71 ile Gübre Fabrikaları oldu. Gübre Fabrikalarını yüzde 23,59 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 21,86 ile Hektaş izledi.

    Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,45 ile Europower Enerji, yüzde 6,29 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım ve yüzde 5,53 ile CW Enerji olarak sıralandı.

    Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 433 milyar 892 milyon lirayla Koç Holding, 389 milyar 850 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 338 milyar 452 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

    ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

    24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,30 kayıpla 1.989 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,32 azalışla 13 bin 366 liraya düştü. Doların fiyatı yüzde 0,47 artışla 30,8290 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,06 yükselişle 33,1280 lira oldu.

    Geçen hafta 38,8490 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,02 azalarak 38,8410 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,38 kayıpla 35,0830 liradan alıcı buldu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    EYT’den emekli olacaklar dikkat! Bu tarihe kadar dilekçe veremeyen emekli ikramiyesi alamayacak - EkonomiEYT’den emekli olacaklar dikkat! Bu tarihe kadar dilekçe veremeyen emekli ikramiyesi alamayacak3 bin liralık emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak, kimler alacak? İşte tüm detaylar - Ekonomi3 bin liralık emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak?Dünyaca ünlü dev banka iflasın eşiğinde! Finansal zorluklar krize sürükledi - EkonomiDünyaca ünlü dev banka iflasın eşiğinde! Finansal zorluklar krize sürüklediMilyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor! SGK incelemelere başladı, bu kişilerin emeklilikleri iptal edilebilir - EkonomiSGK inceleme başlattı, bunu yapanların maaşı iptal edilecekEvde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara yatmaya başladı - EkonomiParalar hesaplara yatırılmaya başlandıNeden 5 değil de 3 bin lira yapıldı? İşte emekli ikramiyelerine yapılan zammın perde arkası - Ekonomiİşte emekli ikramiyelerine yapılan zammın perde arkasıBakanlık harekete geçti̇: E-İhracat toplam ihracatın yüzde 10’una ulaşacak - EkonomiE-İhracat toplam ihracatın yüzde 10’una ulaşacakKayıt dışı i̇le mücadelede yeni̇ dönem - EkonomiKayıt dışı i̇le mücadelede yeni̇ dönemBakan Şimşek: Enflasyon beklentisi düşüyor, bu cesaret verici - Ekonomi"Enflasyon beklentisi düşüyor, bu cesaret verici"Yolda kavga var! Hem taksi̇ci̇, hem yolcu, hem Tag sürücüsü mağdur oluyor - EkonomiYolda kavga var
    Sonraki Haber Yükleniyor...