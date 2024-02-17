Bu hafta dolar ve borsa kazandırdı, altın kaybettirdi

Bu hafta yatırım araçları arasında en çok kazandıran dolar ve borsa olurken, altın ise yatırımcısını üzdü.

Yatırım araçlarının haftalık getirileri incelendiğinde bu hafta dolar ve borsadaki kazançlar öne çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,26 kazançla 9.250,36 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8 bin 917,74, en yüksek 9.306,34 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,31 kayıpla 8.649,90 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 7,99 artışla 14.099,69 puan, Mali Endeksi yüzde 2,72 yükselişle 9.811,96 puan, Sanayi Endeksi yüzde 4,38 artışla 14.510,59 puan oldu.

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,71 ile Gübre Fabrikaları oldu. Gübre Fabrikalarını yüzde 23,59 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 21,86 ile Hektaş izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 6,45 ile Europower Enerji, yüzde 6,29 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım ve yüzde 5,53 ile CW Enerji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 433 milyar 892 milyon lirayla Koç Holding, 389 milyar 850 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 338 milyar 452 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.

ALTIN DÜŞTÜ, DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 0,30 kayıpla 1.989 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,32 azalışla 13 bin 366 liraya düştü. Doların fiyatı yüzde 0,47 artışla 30,8290 lira, euronun satış fiyatı da yüzde 0,06 yükselişle 33,1280 lira oldu.

Geçen hafta 38,8490 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,02 azalarak 38,8410 liraya geriledi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,38 kayıpla 35,0830 liradan alıcı buldu.