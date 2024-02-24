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    • Haberler > Ekonomi > Bu hafta döviz, altın ve borsa yatırımcısına kazandırdı! İşte getiri oranları

    Bu hafta döviz, altın ve borsa yatırımcısına kazandırdı! İşte getiri oranları

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Bu hafta döviz, altın ve borsa yatırımcısına kazandırdı! İşte getiri oranları
    Borsa, Dolar, Euro, Altın, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Bu hafta parasını dolar, euro, altın ve borsaya yatıran kazançlı çıktı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,34, dolar/TL yüzde 0,85, euro/TL yüzde 1,74, altının gram fiyatı yüzde 1,91 artış kaydetti.

    BIST 100 endeksi, en düşük 9.173,27 ve en yüksek 9.416,70 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,34 değer kazanarak 9.374,20 puandan tamamladı.

    ÇEYREK 3 BİN 335 LİRAYA ÇIKTI 

    Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,91 artışla 2 bin 27 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,92 artarak 13 bin 623 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 3 bin 221 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 335 liraya çıktı.

    DOLAR VE EURO DEĞER KAZANDI 

    Bu hafta ABD doları yüzde 0,85 değer kazanarak 31,0920 liraya, avro yüzde 1,74 artışla 33,7050 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,27 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,97 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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